Utánajártunk

15 perce

Balesetveszélyes győri körforgalmak a 83-as főúton: valóban a zöld lámpával van gond?

Utánajártunk olvasónk felvetésének. Balesetveszélyesek a körforgalmak a 83-as győri bevezetőjén - állítja olvasónk. A Közút nem így látja.

Kisalföld.hu

Olvasónk szerint a Ménfőcsanak és Győr Gyirmót között található körforgók nagyon balesetveszélyesek, sok baleset történik arrafelé, írtuk meg. Szerinte jobb lenne, ha a zöld jelzést villogó sárga váltaná fel a balesetveszélyes körforgalmakban. Kövecses Károly olvasónk a Kisalföldnek elmondta, hogy sok autós nagy sebességgel érkezik Győrszemere felől Győrbe az M83-as bevezetőjén. Közülük sokan azt, amikor a körforgalomnál a piros jelzés zöldre vált, úgy értelmezik, szabad az útjuk, és nem veszik figyelembe, hogy azért a körforgalom szabályai továbbra is érvényesek, a körforgalomban autók haladnak, így balesetveszélyes körforgalmak jönnek létre Győr mellett. Szerinte jobb lenne, a zöld jelzést villogó sárga váltaná fel. A helyzetről megkérdeztük a Magyar Közutat.

Balesetveszélyes körforgalmak Győr mellett
A Magyar Közút válaszában közölte: a győri Malom úti és Új Élet úti csomópontokban a közlekedés védtelenebb résztvevői, a gyalogosok és kerékpárosok biztonsága érdekében valósult meg az jelzőlámpás forgalomszabályozás. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei szerint, a gyalogos forgalombiztonságot – főként a gyermekek átkelését a nagy forgalmú 4 sávos főúton – csak a működő lámpa biztosítja, a sárga villogó nem elegendő. A gépjárműveket érintő megállás és várakozásból eredő „kellemetlenségek” mindenképpen kisebb kockázatot jelentenek. A Magyar Közút szakemberei felhívják ugyanakkor mindenki figyelmét, hogy a jelzőlámpák ezeken a konkrét helyszíneken kizárólag a kijelölt gyalogos és kerékpáros átvezetésen történő elsőbbséget szabályozzák, nem a körforgalomba való behajtás lehetőségét. A jelzőlámpát követően a körforgalmakba történő belépésnél továbbra is a körforgalmú csomópontokra vonatkozó KRESZ szabályok az érvényesek, azaz a körforgalomban haladó járműnek elsőbbsége van a belépő járművekkel szemben. 

Erre az általános szabályra a csomópont előtt ’Elsőbbségadás kötelező’ tábla is figyelmezteti a közlekedőket. A társaság arra kér minden közlekedőt, hogy a csomópontokban figyelmesen, a KRESZ szabályok és a kihelyezett jelzések betartásával közlekedjenek, ezzel megelőzve a baleseteket.

 

