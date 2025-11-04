Baleset miatt lehet dugó Győr-Ménfőcsanak felé

Olvasónk jelentése szerint dugóra kell felkészülni Győr-Ménfőcsanak felé.

"Jöttem haza és a Metro melletti körforgalomba be akart hajtani Pápa felől egy nagy teherautó. A körforgalomban volt még másik két autó, az egyiket feltolta a körforgalom közepébe, míg a másik autó a kamionnak az oldalából csapódott. Még csak a rendőrök voltak kint helyszínelni, de hogyha a Tesco felől menne valaki haza, Ménfőcsanak felé nem lehet elmenni, mert a járművek teljesen elállták a körforgalom felét. Mindenki legyen óvatos" – írta most olvasónk.