Babamama csomagot kaptak a kisgyerekes családok Csornán

A csornai, kisgyermeket vállaló szülők babamama csomagot kapnak a helyi önkormányzattól. A napokban újabb babamama csomagokat adtak át a városházán.

A közelmúltban Major András alpolgármester átadta a város újszülöttjeinek az önkormányzat ajándékét, a babamama csomagokat. Doroti, Ármin és Olivér a szüleikkel érkeztek a városházára a babamama csomagokért. "A családbarát identitást építő program keretében Csorna önkormányzata kiemelten kiáll a program fő üzenete mellet, miszerint minden gyermek egyenlő"-tájékoztat az eseményről a település közösségi oldala. 

A csornai önkormányzat babamama csomaggal támogatja a gyermeket vállaló családokat.
Major András alpolgármester adta át a babamama csomagot a kisbabák szüleinek. Fotó: Önkormányzat

Babamama csomag a családoknak

"A család különlegesen szoros kötelék, melynek támogatása kiemelten fontos. A biztonságos életkezdés pedig minden gyermek alapszükséglete. Az önkormányzat a biztonságos életkezdést minden csornai újszülött számára babamama csomag átadásával támogatja"-fogalmaz a beszámoló. A csornai babamama csomag igénylés útján vehető át. Bővebb információ és az igénylőlap a www.csorna.hu oldalon található.

 

