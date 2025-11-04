Babamama csomagot kaptak a kisgyerekes családok Csornán

A közelmúltban Major András alpolgármester átadta a város újszülöttjeinek az önkormányzat ajándékét, a babamama csomagokat. Doroti, Ármin és Olivér a szüleikkel érkeztek a városházára a babamama csomagokért. "A családbarát identitást építő program keretében Csorna önkormányzata kiemelten kiáll a program fő üzenete mellet, miszerint minden gyermek egyenlő"-tájékoztat az eseményről a település közösségi oldala.

Major András alpolgármester adta át a babamama csomagot a kisbabák szüleinek. Fotó: Önkormányzat

Babamama csomag a családoknak

"A család különlegesen szoros kötelék, melynek támogatása kiemelten fontos. A biztonságos életkezdés pedig minden gyermek alapszükséglete. Az önkormányzat a biztonságos életkezdést minden csornai újszülött számára babamama csomag átadásával támogatja"-fogalmaz a beszámoló. A csornai babamama csomag igénylés útján vehető át. Bővebb információ és az igénylőlap a www.csorna.hu oldalon található.