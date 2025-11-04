Az Amazon bécsi logisztikai központjában jártak a Széchenyi István Egyetem Széll Kálmán-szakkollégiumának hallgatói

A Széll Kálmán-szakkollégium a Széchenyi István Egyetem első olyan közgazdasági és adattudományi fókuszú szakkollégiuma, amely nemzetközi, angol nyelvű közösségként működik, fele-fele arányban magyar és külföldi hallgatókkal. „Szervezetünk olyan inspiráló közeget teremt, ahol a tudományos kutatás, a gyakorlati tudás és a személyes fejlődés egymást erősíti. A tagok rendszeresen részt vesznek kutatási projektekben és esettanulmány-versenyeken, publikálnak, az intézményi és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon mutatják be eredményeiket, illetve olyan programokba kapcsolódnak be, amelyek hidat képeznek az egyetemi tanulmányok és a munkaerőpiaci gyakorlat között” – mondta el dr. Buics László, a szakkollégium programigazgatója, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar docense.

A Széll Kálmán-szakkollégium csapata a tanulmányút során az Amazon DVI3 logisztikai központjánál, Bécsben.

Fotó: Széchenyi István Egyetem

„Célunk, hogy a tudományos tevékenység mellett kiemelkedő szakmai lehetőségeket is kínáljunk: olyan szemléletmódot és kapcsolatokat, amelyek a későbbi karrierben is értéket jelentenek” – fogalmazott dr. Sós Eszter, a Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékének adjunktusa, a szakkollégium szakmai mentora.

A közösség októberben újabb mérföldkőhöz érkezett: a hallgatók Bécsbe látogattak, az Amazon DVI3 Logisztikai Központjába. A hallgatói önkormányzat céltámogatásával megvalósult tanulmányút által a fiatalok közvetlenül is betekintést nyertek az e-kereskedelem egyik legnagyobb szereplőjének logisztikai működésébe. A programot dr. Sós Eszter szervezte, akinek egykori hallgatója ma már a bécsi Amazon-központ munkatársaként segítette a látogatást.

A program során a résztvevők megismerkedhettek az úgynevezett utolsó mérföldes szállítás logisztikai folyamataival – vagyis azzal a szakasszal, amikor a központból a csomagok már az átvételi pontokra, illetve a vásárlókhoz kerülnek. Emellett betekintést nyerhettek a mesterséges intelligenciával vezérelt rendszerek működésébe, valamint a vállalat kiemelt biztonságtechnikai és fenntarthatósági elveibe is. „Az Amazon áruforgalmi központjában minden perc és minden mozdulat tervezett. Az automatizált logisztikai rendszer előre beütemezi az érkező járműveket, a sofőrök digitális rendszerben látják, melyik állomásra érkeznek és mely csomagokat szállítják. A hatékonyság és a biztonság mellett a fenntarthatóság is kulcskérdés: a lehető legrövidebb útvonalak, a minimális károsanyag-kibocsátás és az alacsony hibaszázalék jellemzi a működést. A hallgatók imádták, záporoztak a kérdések – valódi élményt jelentett számukra látni, hogyan működik egy világszinten is mintaértékű logisztikai rendszer” – emelte ki dr. Sós Eszter.