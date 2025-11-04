november 4., kedd

Mély tudás és sokszínű lehetőségek

23 perce

Az Amazon bécsi logisztikai központjában jártak a Széchenyi István Egyetem Széll Kálmán-szakkollégiumának hallgatói

Címkék#szakkollégium#logisztikai központ#Széchenyi István Egyetem#Amazon#Bécs

A győri Széchenyi István Egyetem Széll Kálmán Közgazdasági Adattudományi Szakkollégiuma négy éve építi azt a tudományos fórumot, amely egyszerre kínál értékes kapcsolati hálót, mély tudást és sokszínű lehetőségeket a hallgatóknak. A tehetséggondozó közösség tagjai az elmúlt időszakban jelentős eredményeket értek el, nemrégiben pedig egy különleges szakmai tanulmányúton vettek részt a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi vállalata, az Amazon bécsi logisztikai központjában.

Széchenyi Egyetem

A Széll Kálmán-szakkollégium a Széchenyi István Egyetem első olyan közgazdasági és adattudományi fókuszú szakkollégiuma, amely nemzetközi, angol nyelvű közösségként működik, fele-fele arányban magyar és külföldi hallgatókkal. „Szervezetünk olyan inspiráló közeget teremt, ahol a tudományos kutatás, a gyakorlati tudás és a személyes fejlődés egymást erősíti. A tagok rendszeresen részt vesznek kutatási projektekben és esettanulmány-versenyeken, publikálnak, az intézményi és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon mutatják be eredményeiket, illetve olyan programokba kapcsolódnak be, amelyek hidat képeznek az egyetemi tanulmányok és a munkaerőpiaci gyakorlat között” – mondta el dr. Buics László, a szakkollégium programigazgatója, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar docense. 

A Széll Kálmán-szakkollégium csapata a tanulmányút során az Amazon DVI3 logisztikai központjánál, Bécsben. 
Fotó: Széchenyi István Egyetem

„Célunk, hogy a tudományos tevékenység mellett kiemelkedő szakmai lehetőségeket is kínáljunk: olyan szemléletmódot és kapcsolatokat, amelyek a későbbi karrierben is értéket jelentenek” – fogalmazott dr. Sós Eszter, a Széchenyi István Egyetem Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékének adjunktusa, a szakkollégium szakmai mentora. 

A közösség októberben újabb mérföldkőhöz érkezett: a hallgatók Bécsbe látogattak, az Amazon DVI3 Logisztikai Központjába. A hallgatói önkormányzat céltámogatásával megvalósult tanulmányút által a fiatalok közvetlenül is betekintést nyertek az e-kereskedelem egyik legnagyobb szereplőjének logisztikai működésébe. A programot dr. Sós Eszter szervezte, akinek egykori hallgatója ma már a bécsi Amazon-központ munkatársaként segítette a látogatást. 

A program során a résztvevők megismerkedhettek az úgynevezett utolsó mérföldes szállítás logisztikai folyamataival – vagyis azzal a szakasszal, amikor a központból a csomagok már az átvételi pontokra, illetve a vásárlókhoz kerülnek. Emellett betekintést nyerhettek a mesterséges intelligenciával vezérelt rendszerek működésébe, valamint a vállalat kiemelt biztonságtechnikai és fenntarthatósági elveibe is. „Az Amazon áruforgalmi központjában minden perc és minden mozdulat tervezett. Az automatizált logisztikai rendszer előre beütemezi az érkező járműveket, a sofőrök digitális rendszerben látják, melyik állomásra érkeznek és mely csomagokat szállítják. A hatékonyság és a biztonság mellett a fenntarthatóság is kulcskérdés: a lehető legrövidebb útvonalak, a minimális károsanyag-kibocsátás és az alacsony hibaszázalék jellemzi a működést. A hallgatók imádták, záporoztak a kérdések – valódi élményt jelentett számukra látni, hogyan működik egy világszinten is mintaértékű logisztikai rendszer” – emelte ki dr. Sós Eszter. 

A tapasztalatok nemcsak a logisztikai mérnökök, hanem például a gazdálkodás és menedzsment, valamint a kereskedelem és marketing szakos hallgatók számára is inspirálóak voltak, hiszen az Amazon rendszerszemlélete jól mutatja, miként kapcsolódik össze a technológia, az adatvezérelt döntéshozatal és a fenntartható működés. 

A szakkollégiumban a jövőben is terveznek hasonló nemzetközi tanulmányutakat, amelyek tovább bővítik a hallgatók professzionális látókörét és gyakorlati tapasztalatait. „Olyan motivált, tudásra éhes közösségünk van, amely folyamatosan keresi az új lehetőségeket – legyen szó kutatásról, publikációról vagy határokon átívelő tapasztalatszerzésről” – tette hozzá.  

A Széll Kálmán Szakkollégiumba minden olyan hallgató jelentkezhet, aki érdeklődik a közgazdaságtan, az adattudomány és az interdiszciplináris gondolkodás iránt, és szeretne egy nemzetközi, angol nyelvű közösség tagja lenni. A felvételi információk és a szakkollégium tevékenysége elérhetők a szellkalman-szakkollegium.sze.hu oldalon. 

 

