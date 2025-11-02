Díjnyertes sajt - A „Jóska Bátyám kedvence” az Alpokaljáról hódította meg a zsűrit és a vásárlókat - fotók

A kitüntetést a „Jóska Bátyám kedvence” nevű érlelt sajtjuk érdemelte ki. Egy olyan különleges termék, amely mögött az Alpokalja Sajt generációinak tapasztalata, szeretete és elhivatottsága áll.

Az Alpokalja Sajt családi vállalkozás így külön öröm, hogy sajtjukat és krémjoghurtjukat is díjazták a testvérek örömére Képünkön: Németh Balázs és testvére Gergely Fotó: Alpokalja Sajt

„Jóska Bátyám kedvence” az Alpokalja Sajt díjnyertes finomsága

- Nem számítottunk rá, őszintén szólva azóta is sokk hatása alatt vagyunk – mesélte mosolyogva Németh Balázs, az Alpokalja Sajt többgenerációs családi gazdaság sajtkészítője.

A győztes sajt, a „Jóska Bátyám kedvence”, nemcsak a szakmai zsűrit, hanem a vásárlókat is rendre elvarázsolja.

- Ez a sajt az egyik favorit a műhelyben is, nagyon sokan szeretik, több olyan vásárlónk is van, akinek ez az egyik kifejezett kedvence - mondta Balázs.

Ez talán nem is véletlen, hiszen a családi gazdaság olyan termékeket készít, amelyek nemcsak finomak, hanem sokak számára egészségileg is elérhető alternatívát kínálnak.

A gazdaságban tartott tehenek is kizárólag szénát és abrakot fogyasztanak, hogy minden alapanyag a legtermészetesebb lehessen Fotó: Alpokalja sajt

- A mai világban nagyon fontos, hogy olyan termékeink is legyenek, amelyekkel az ételallergiásoknak is tudunk megoldást nyújtani. A tejcukorra érzékenyek például biztonsággal fogyaszthatják a ‘Jóska Bátyám kedvencét’, hiszen az érlelési folyamat során a laktóz teljesen lebomlik - tette hozzá.

A sajt érlelése legalább két hónapig tart – ez idő alatt a természet végzi a dolgát, hogy egy harmonikus, karakteres ízvilág születhessen.

Külön öröm számunkra, amikor olyan emberek térnek vissza hozzánk, akik korábban nem tudtak tejet fogyasztani, mert kiütésük lett tőle . A mi termékeinket viszont gond nélkül meg tudják emészteni. Ez pedig óriási visszaigazolás nekünk

- zárta gondolatait.