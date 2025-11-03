1 órája
Fényárban úszó tevék és majmok, így fest a kivilágított állatkert - fotók, videó
A fények nemcsak szépek, hanem történetet is mesélnek. Különleges, és látványos újítással készültek a Győri Állatkertben, ahol újra mindannyian egy kicsit gyermekek lehetünk.
A Zoo Győr WildLight Park, a térség első állatkert-tematikájú fényparkja, ahol a természet, a művészet és a fantázia különleges, esti kalanddá fonódik össze. Sok-sok fotót, és videót hoztunk az állatkerti eseményről, amelynek megnyitóján beszédet mondott dr. Andréka György, a győri Xantus János Állatkert igazgatója, illetve dr. Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa.
– Közeleg az év egyik legcsodálatosabb időszaka, az advent, amikor a győri belváros is majd ünnepi fényekbe öltözik, ehhez kapcsolódva az állatkerti fénypark is ki tudott alakulni. Ezáltal a belváros fényeiből, az állatkert fényeibe, egy szintén kivilágított hajóval juthatnak el az érdeklődők. Biztos vagyok benne, hogy sokaknak tetszeni fog – dr. Fekete Dávid köszöntője után tárta ki kapuit a varázslatos fényszimfónia.
Az elmúlt hónapok lázas készülődése közben született egy mese is, ami magáról a WildLight Parkról szól. Ebből hallgathattunk meg egy részletet Mézes Violetta, a Győri Nemzeti Színház színésznőjének hangján.
Fényhajóval az állatkertbe
A belvárosból indul óránként a kishajó, amivel közvetlenül a Kiskúti kikötőbe érkezhetnek az érdeklődők. A hajóútat hangolódásra is szánják, amely a győri éjszakát és az állatkertet kulturális hídként köti össze.
– Szerettünk volna egy plusz attrakciót a fénypark mellé behozni, amivel a látogatóinkat a belvárosba is be tudjuk csábítani, illetve így a belvárosból is van lehetőség, hogy valamilyen fényhez kapcsolódó járművel ki lehessen jutni. Péntektől indulnak óránként a hajók, bárki igénybe tudja venni. Regisztráció nem szükséges, a kikötőben a hajókon lehet jegyet vásárolni, ami 3000 forint. A fényparkba pedig a rendes állatkerti belépővel lehet bejönni, ehhez hozzáteszünk plusz programokat is. Például esti állatbemutatókkal és capibarasimogatóval is készülünk, egészen este 9 óráig tartunk nyitva – osztotta meg az esemény részleteit Tóth Zoltán, kommunikációs és marketing munkatárs.
Ragyogó fényárban úszik a győri állatkertFotók: Krizsán Csaba
Mesélő fényszobrok
Majdnem két hét volt az építés, és sok olyan területe van az állatkerti fényparknak, ami menet közben módosult. Körülbelül 200 fényszobor van a parkban, emellett több, mint másfél kilométernyi ledszalag között sétálgathatunk a győri Xantus János Állatkertben.
– Évek óta terveztük, hogy megépítjük a nagy álmunkat. Nem számítottunk rá, hogy a legnehezebb évünkben sikerül, de tavasszal úgy alakult, hogy lehetőségünk lett rá. Így szeretnénk kinyújtani egyrészt az állatkerti szezont, amit ezzel valószínűleg sikeresen fogunk venni, illetve adni Győr városának egy olyan turisztikai attrakciót, amivel növeljük a téli vonzerőt. Így nemcsak az állatkertbe, de a városba is több látogatót tudunk vonzani. A fénypark február 28-ig látogatható – zárta a bemutatót Tóth Zoltán.
kisalfold.hu videó
- Történelem tüllben és csipkében - káprázatos divatshow a Lenck-villában - fotók, videó
- A tényőiek újraélesztést gyakoroltak – Minden perc számít, ha baj történik
- Harminchat lépcső vezet a Morotva-tó szépségéhez – Átadták az új kilátót – XXL galéria
- Egy jeles rábaközi pedagógusra, Kajos Lászlóra emlékeztek, az Emelj fel emlék! Alapítvány könyvében is helyet kapott
- A Településfásítási Program őszi ültetési időszaka Dunakilitin rajtolt el - fotók, videó