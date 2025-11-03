Fényárban úszó tevék és majmok, így fest a kivilágított állatkert - fotók, videó

A Zoo Győr WildLight Park, a térség első állatkert-tematikájú fényparkja, ahol a természet, a művészet és a fantázia különleges, esti kalanddá fonódik össze. Sok-sok fotót, és videót hoztunk az állatkerti eseményről, amelynek megnyitóján beszédet mondott dr. Andréka György, a győri Xantus János Állatkert igazgatója, illetve dr. Fekete Dávid, Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa.

Csodaszép fényárban úszik az állatkert esténként.

Fotó: Krizsán Csaba

– Közeleg az év egyik legcsodálatosabb időszaka, az advent, amikor a győri belváros is majd ünnepi fényekbe öltözik, ehhez kapcsolódva az állatkerti fénypark is ki tudott alakulni. Ezáltal a belváros fényeiből, az állatkert fényeibe, egy szintén kivilágított hajóval juthatnak el az érdeklődők. Biztos vagyok benne, hogy sokaknak tetszeni fog – dr. Fekete Dávid köszöntője után tárta ki kapuit a varázslatos fényszimfónia.

Az elmúlt hónapok lázas készülődése közben született egy mese is, ami magáról a WildLight Parkról szól. Ebből hallgathattunk meg egy részletet Mézes Violetta, a Győri Nemzeti Színház színésznőjének hangján.

Fényhajóval az állatkertbe

A belvárosból indul óránként a kishajó, amivel közvetlenül a Kiskúti kikötőbe érkezhetnek az érdeklődők. A hajóútat hangolódásra is szánják, amely a győri éjszakát és az állatkertet kulturális hídként köti össze.

– Szerettünk volna egy plusz attrakciót a fénypark mellé behozni, amivel a látogatóinkat a belvárosba is be tudjuk csábítani, illetve így a belvárosból is van lehetőség, hogy valamilyen fényhez kapcsolódó járművel ki lehessen jutni. Péntektől indulnak óránként a hajók, bárki igénybe tudja venni. Regisztráció nem szükséges, a kikötőben a hajókon lehet jegyet vásárolni, ami 3000 forint. A fényparkba pedig a rendes állatkerti belépővel lehet bejönni, ehhez hozzáteszünk plusz programokat is. Például esti állatbemutatókkal és capibarasimogatóval is készülünk, egészen este 9 óráig tartunk nyitva – osztotta meg az esemény részleteit Tóth Zoltán, kommunikációs és marketing munkatárs.