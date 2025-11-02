2 órája
A tudomány gyökerei és lombjai, kétszáz hársfa üzenete Sopronpusztán - fotók
A Magyar Tudomány ünnepének nyitányaként november 2-án emlékeztek meg a Magyar Tudományos Akadémia alapítójáról, gróf Széchenyi Istvánról. A hagyományoknak megfelelően elültették a sopronpusztai Akadémiai Emlékerdőben a 200. hársfát.
- Az MTA megalapításának 200. évfordulójára emlékeztek Sopronpusztán
- 25 éve minden évben elültetnek egy hársfát.
- Idén már a 200. fácskát ültették az Akadémiai Emlékerdőbe
A Magyar Tudományos Akadémia alapításának napján, minden esztendőben új csemete kerül az Akadémiai Emlékerdőbe , emlékeztetve arra, hogy a tudomány, akárcsak a természet, folyamatosan növekszik és megújul. A sopronpusztai megemlékezést a vadászkürt hangja nyitotta meg, amely méltóságteljesen hirdette az ünnep kezdetét.
200 hársfa az Akadémiai Emlékerdőben
Az Akadémiai Emlékerdő története 2000-ig nyúlik vissza. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 175. évfordulóján Solymos Rezső akadémikus kezdeményezésére jött létre a sopronpusztai emlékhely, amelynek helyszínéül a Páneurópai Piknik emlékhelyét választották, utalva arra, hogy a tudomány, akárcsak a szabadság, nem ismer határokat.
A faültetés előtt prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében a tudomány és a szabadság közös gyökereiről szólt:
- Itt, az Akadémiai Emlékerdőben, a Páneurópai Piknik emlékhellyel szemben, ahol egykor emberek százai lépték át a szabadság határát, ma a tudomány szabadságát ünnepeljük. A határok átlépése mindig a lélek bátorsága. A hit abban, hogy mindig van tovább, s hogy a fejlődéshez olykor el kell hagyni a megszokottat.
A rektor szerint Széchenyi tette nem csupán anyagi felajánlás volt, hanem „lelki határátlépés is”, hiszen felismerte, hogy a nemzet megújulása a szellem erejében rejlik. A tudomány – fogalmazott – az emberi lélek legnemesebb megnyilvánulása, amely „felelősség is, nem öncél.”
Beszédében felidézte a selmecbányai akadémia örökségét is, ahol a 19. században olyan tudósok dolgoztak, akik nemcsak a természettudományokat fejlesztették, hanem a nemzeti szellemet is erősítették. Rámutatott, hogy Selmecbánya a magyar tudományos és erkölcsi megújulás jelképe lett, s a Soproni Egyetem ma is ennek az örökségnek a továbbvivője.
- Ahogy Széchenyi átlépte a maga korlátait, amikor a hazáért cselekedett, úgy lépték át a határokat Selmec tudósai, és úgy tették meg ezt 1989-ben azok is, akik a Páneurópai Pikniken újraírták Európa történelmét. A tudomány – hangsúlyozta – mindig határátlépés, mindig új felismerés, kísérlet vagy döntés egy ismeretlen világ felé. Az Akadémiai Emlékerdő minden fája ennek a hitnek az élő tanúja.
Az ünnepi alkalmon Kollár László, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára is felszólalt. Széchenyi szavait idézve emlékeztetett:
- "Ki fákat ültet, előre tudhatja hihetőleg, mily növések lehet s lenni fog, ha azon helyet, hova ülteti, előbb gondosan megvizsgálja.”
Beszédében rámutatott, hogy az Akadémiai Emlékerdő az elmúlt negyedszázadban az intézmény szellemiségének élő jelképe lett. A faültetés – mondta – az Akadémia történetének folytonosságát, a tudomány gyarapodását és az összefogás erejét fejezi ki.
Az erdő mindig több, mint a fák együttese. Lehet ez a tudomány szimbóluma is, ahol az egyéni teljesítményekből valami nagyobb egész, a tudományos ökoszisztéma születik.
Kollár László hangsúlyozta, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kétszáz éve őrzi és segíti a magyar tudományt, akkor is, amikor háborúk, válságok vagy méltatlan támadások nehezítik a munkát. A faültetés szerinte nem csupán emlékezés, hanem hitvallás is:
- Aki fát ültet, tudja, hogy annak árnyékát nem ő élvezi majd. Az utódok barangolnak majd az egyre nagyobb, egyre sokszínűbb erdőben.
Beszéde végén a természet örök körforgását idézte:
- Bár most ősz van, és lehull a hársfák levele, közel a tél, de utána jön a tavasz. A hársfa mind virágzik, a csíz mind énekel - zárta gondolatait.
A beszédeket követően, a vadászkürtök hangjára az ünneplők elültették az Akadémiai Emlékerdőben a kétszázadik hársfát, amely a tudomány és az emberi kitartás élő jelképeként hirdeti: a múltból merített erővel, a jövőbe vetett hittel növekedhet tovább a tudás erdeje.