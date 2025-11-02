A tudomány gyökerei és lombjai, kétszáz hársfa üzenete Sopronpusztán - fotók

Az MTA megalapításának 200. évfordulójára emlékeztek Sopronpusztán

25 éve minden évben elültetnek egy hársfát.

Idén már a 200. fácskát ültették az Akadémiai Emlékerdőbe

A Magyar Tudományos Akadémia alapításának napján, minden esztendőben új csemete kerül az Akadémiai Emlékerdőbe , emlékeztetve arra, hogy a tudomány, akárcsak a természet, folyamatosan növekszik és megújul. A sopronpusztai megemlékezést a vadászkürt hangja nyitotta meg, amely méltóságteljesen hirdette az ünnep kezdetét.

Az Akadémiai Emlékerdőben az ünnepség kezdetét vadászkürtök jelezték

200 hársfa az Akadémiai Emlékerdőben

Az Akadémiai Emlékerdő története 2000-ig nyúlik vissza. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 175. évfordulóján Solymos Rezső akadémikus kezdeményezésére jött létre a sopronpusztai emlékhely, amelynek helyszínéül a Páneurópai Piknik emlékhelyét választották, utalva arra, hogy a tudomány, akárcsak a szabadság, nem ismer határokat.

A faültetés előtt prof. dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében a tudomány és a szabadság közös gyökereiről szólt:

- Itt, az Akadémiai Emlékerdőben, a Páneurópai Piknik emlékhellyel szemben, ahol egykor emberek százai lépték át a szabadság határát, ma a tudomány szabadságát ünnepeljük. A határok átlépése mindig a lélek bátorsága. A hit abban, hogy mindig van tovább, s hogy a fejlődéshez olykor el kell hagyni a megszokottat.

A rektor szerint Széchenyi tette nem csupán anyagi felajánlás volt, hanem „lelki határátlépés is”, hiszen felismerte, hogy a nemzet megújulása a szellem erejében rejlik. A tudomány – fogalmazott – az emberi lélek legnemesebb megnyilvánulása, amely „felelősség is, nem öncél.”

Beszédében felidézte a selmecbányai akadémia örökségét is, ahol a 19. században olyan tudósok dolgoztak, akik nemcsak a természettudományokat fejlesztették, hanem a nemzeti szellemet is erősítették. Rámutatott, hogy Selmecbánya a magyar tudományos és erkölcsi megújulás jelképe lett, s a Soproni Egyetem ma is ennek az örökségnek a továbbvivője.

- Ahogy Széchenyi átlépte a maga korlátait, amikor a hazáért cselekedett, úgy lépték át a határokat Selmec tudósai, és úgy tették meg ezt 1989-ben azok is, akik a Páneurópai Pikniken újraírták Európa történelmét. A tudomány – hangsúlyozta – mindig határátlépés, mindig új felismerés, kísérlet vagy döntés egy ismeretlen világ felé. Az Akadémiai Emlékerdő minden fája ennek a hitnek az élő tanúja.