A Széchenyi Egyetem Design Campusán rendezték meg az ország első tipográfiai biennáléját

A tipográfia sokáig háttérbe szorult a hazai vizuális művészetek között, noha a magyar tervezőgrafika történetében mindig is voltak korszakos pillanatok, amikor a szakma együtt gondolkodott, alkotott és ünnepelt. 1976-ban indult útjára a Békéscsabai Országos Tervezőgrafikai Biennále, amely évtizedeken át adott teret az alkotásnak és a párbeszédnek, és máig fontos helyet foglal el a hazai grafikai életben. Később Pécs és Eger is országos jelentőségű eseményeknek adott otthont, amelyek elsősorban az oktatási intézmények köré szerveződtek, és hozzájárultak a magyar vizuális kultúra formálásához. A mostani Typoflow Biennále azonban új korszakot nyit: a betűművészet önálló szakmai fóruma jött létre a Széchenyi István Egyetem Design Campusán.

A szervezők és a díjazottak közösen ünnepelték a tipográfia sokszínűségét.

Fotó: Dudás Máté - SZE

A megnyitón dr. Lukács Eszter, az intézmény nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese kiemelte, hogy a rendezvény nemcsak a művészet, hanem az innováció és az együttműködés ünnepe is. „Nagy büszkeség számunkra ez a biennále, ahol a betűk beszélnek és inspirálnak minket formában, térben és gondolatban. Nem csupán hallgatók és oktatók, hanem tervezők, műhelyek és alkotók közössége találkozik. Célunk, hogy a magyar tipográfia múltja, jelene és jövője öltsön itt alakot – megmutatva, hogy a betű nem csupán eszköze, hanem formálója is a kultúrának” – fogalmazott. Hozzátette, hogy az egyetem Művészeti Kara 2021-ben indította el designképzéseit, amelyek ma már a magyar és nemzetközi kreatívipar felé egyaránt nyitottak. Az intézmény Győri Innovációs Parkjában helyet kapott Design Campus és a hozzá tartozó Design Factory mára a vizuális kultúra és az innováció találkozási pontjává vált. Az itt működő közösség nemcsak oktatási központ, hanem alkotói műhely és tehetséggondozó tér is egyben.

A zsűri elnöke, dr. Mateusz Machalski, a Varsói Képzőművészeti Akadémia rektorhelyettese és grafikusművész beszédében a pályaművek magas színvonalát és a tipográfia közösségteremtő erejét emelte ki. „Amikor először átnéztem a beérkezett munkákat, lenyűgözött a színvonaluk. Felemelő érzés volt megtapasztalni, mennyi kreativitás és szakmai igényesség jelenik meg ezekben az alkotásokban. Bár ez egyfajta verseny, a művészetben nincsenek győztesek és vesztesek – minden alkotás önmagában értékes és figyelemre méltó” – mondta. Hozzátette: a győri kezdeményezés példaértékű, hisz új platformot teremt a globális párbeszédhez.