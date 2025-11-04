november 4., kedd

Károly névnap

+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Méltó emlék

23 perce

A győri oktató kezdeményezésére felújították az első Budapesten avatott doktornő sírját

Címkék#doktornő#sír#felújítás

A győri egyetem oktatója kezdeményezésére felújították dr. Steinberger Sarolta, az első Budapesten avatott orvosnő sírját.

Kisalföld.hu
A győri oktató kezdeményezésére felújították az első Budapesten avatott doktornő sírját

Forrás: Shutterstock

A Semmelweis Egyetem és a Nemzeti Örökség Intézete együttműködésében, Bóka Zsolt, a győri Széchenyi István Egyetem oktatója kezdeményezésére felújították dr. Steinberger Sarolta, az első Budapesten avatott orvosnő sírját, amely immár a Nemzeti Sírkert védett emlékhelyei közé került.

A 150 éve született dr. Steinberger Sarolta hazánk első, Budapesten avatott doktornőjeként a tudás, a bátorság és az emberség példáját hagyta örökül.

Az esemény méltó bizonyítéka annak, hogy miként tud az emlékezet közösen hidat építeni a múlt és a jövő között.

Forrás: MTI

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu