A győri oktató kezdeményezésére felújították az első Budapesten avatott doktornő sírját

A Semmelweis Egyetem és a Nemzeti Örökség Intézete együttműködésében, Bóka Zsolt, a győri Széchenyi István Egyetem oktatója kezdeményezésére felújították dr. Steinberger Sarolta, az első Budapesten avatott orvosnő sírját, amely immár a Nemzeti Sírkert védett emlékhelyei közé került.

A 150 éve született dr. Steinberger Sarolta hazánk első, Budapesten avatott doktornőjeként a tudás, a bátorság és az emberség példáját hagyta örökül.

Az esemény méltó bizonyítéka annak, hogy miként tud az emlékezet közösen hidat építeni a múlt és a jövő között.

Forrás: MTI