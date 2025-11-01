Olvasói utánajárás
1 órája
Súlyos baleset után nagy erőkkel dolgoztak darus kocsival a győri szakaszon
Olvasónk jelezte, hogy szerda este fél hét körül sok darus autót látott Győr, Szent Imre út 100. körül. Érdeklődtünk az EON-nál, milyen munkálatokat végeznek a 82-es főúton.
Darus autókra lettek figyelmesek olvasóink a 82-es főúton. Utánajártunk, mi történt.
82-es főút a baleset után
"Szerdán egy magánszemély Győrben a Szent Imre út 127. szám előtti villanyoszlopnak ütközött autójával megsértve az oszlopot, így annak cseréjét végezték el az E.ON szakemberei. Ezt követően az áramszolgáltatás helyreállt a környéken. A későbbiekben a lámpatest is felszerelésre kerül az oszlopra, ami minimális áramszünettel és forgalomkorlátozással fog járni" – válaszolta megkeresésünkre az EON.
