20 éves a győri dalárda
20 évvel ezelőtt, 2005. november 7-én hozták létre az "Obsitos Dalárdát" a győri határőr laktanyában.
Kiemelt fontos volt számukra a korábban "zárt" határőr nyugdíjas egyesület "nyitottá" tétele és a különböző CIVIL társadalmi szervezetekkel történő jó kapcsolat kialakítása, együttműködése.
Mivel katonaemberként már különböző helyőrségben, Győr, Pápa, Tata, Sopron, Székesfehérvár stb. jól működő és elismert nyugdíjas közösségekkel volt kapcsolatom és ismeretem. Ez adta az alapot. Néhányszor felkerestem a Győr-Szabadhegyi Némethné Varjasi Ildikó által vezetett Nótaegyesületet és volt határőr és civil "nívós" énekeseket ismertem meg. Köztük Nyerges József aki - korábban - Hegyeshalomban szolgált sorkatona határőr volt. A többszöri találkozás meghozta a "gyümölcsöt" és egy általam szervezett, Győr, Szövetség úti határőr laktanyában az összefogás jeleként, nyugdíjas egyesület közösségi rendezvény alkalmával 9 fővel létrehoztuk a dalárdát. Közel 500 fellépés van mögöttünk. /Falunap, Polgárőr nap, Idősek világnapja, Szüreti felvonulás stb./ Régi katonadalokat, menet dalokat énekelünk.
Kép és szöveg: Takács Imre a dalárda egyik alapító tagja