20 éves a győri dalárda

Mivel katonaemberként már különböző helyőrségben, Győr, Pápa, Tata, Sopron, Székesfehérvár stb. jól működő és elismert nyugdíjas közösségekkel volt kapcsolatom és ismeretem. Ez adta az alapot. Néhányszor felkerestem a Győr-Szabadhegyi Némethné Varjasi Ildikó által vezetett Nótaegyesületet és volt határőr és civil "nívós" énekeseket ismertem meg. Köztük Nyerges József aki - korábban - Hegyeshalomban szolgált sorkatona határőr volt. A többszöri találkozás meghozta a "gyümölcsöt" és egy általam szervezett, Győr, Szövetség úti határőr laktanyában az összefogás jeleként, nyugdíjas egyesület közösségi rendezvény alkalmával 9 fővel létrehoztuk a dalárdát. Közel 500 fellépés van mögöttünk. /Falunap, Polgárőr nap, Idősek világnapja, Szüreti felvonulás stb./ Régi katonadalokat, menet dalokat énekelünk.