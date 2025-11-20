november 3., hétfő

20 éves a győri dalárda

20 évvel ezelőtt, 2005. november 7-én hozták létre az "Obsitos Dalárdát" a győri határőr laktanyában.

Kisalföld.hu

Kiemelt fontos volt számukra a korábban "zárt" határőr nyugdíjas egyesület "nyitottá" tétele és a különböző CIVIL társadalmi szervezetekkel történő jó kapcsolat kialakítása, együttműködése.

Budapesten a BÁLNA központban a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége által rendezett "Művészeti Seregszemlén" lépett fel a győri Obsitos Dalárda.
Fotó: Takács Imre

Mivel katonaemberként már különböző helyőrségben, Győr, Pápa, Tata, Sopron, Székesfehérvár stb. jól működő és elismert nyugdíjas közösségekkel volt kapcsolatom és ismeretem. Ez adta az alapot. Néhányszor felkerestem a Győr-Szabadhegyi Némethné Varjasi Ildikó által vezetett Nótaegyesületet és volt határőr és civil "nívós" énekeseket ismertem meg. Köztük Nyerges József aki - korábban - Hegyeshalomban szolgált sorkatona határőr volt. A többszöri találkozás meghozta a "gyümölcsöt" és egy általam szervezett, Győr, Szövetség úti határőr laktanyában az összefogás jeleként, nyugdíjas egyesület közösségi rendezvény alkalmával 9 fővel létrehoztuk a dalárdát. Közel 500 fellépés van mögöttünk. /Falunap, Polgárőr nap, Idősek világnapja, Szüreti felvonulás stb./ Régi katonadalokat, menet dalokat énekelünk.

Kép és szöveg: Takács Imre a dalárda egyik alapító tagja

 

