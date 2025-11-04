Tanárok és diákok
110 éves a győri Deák-iskola, jubileumi műsorral ünnepelnek
A Győri SZC Deák Ferenc Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum szeretettel várja minden kedves volt tanárát, dolgozóját és diákját a december 2-án 15 órától a Richter teremben rendezendő jubileumi műsorára.
A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött az alábbi elérhetőségek valamelyikén: [email protected], 96/312-135.
A jelentkezéseket november 17-ig tudják fogadni.
