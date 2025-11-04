november 4., kedd

Tanárok és diákok

1 órája

110 éves a győri Deák-iskola, jubileumi műsorral ünnepelnek

Kisalföld.hu

A Győri SZC Deák Ferenc Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum szeretettel várja minden kedves volt tanárát, dolgozóját és diákját a december 2-án 15 órától a Richter teremben rendezendő jubileumi műsorára. 

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött az alábbi elérhetőségek valamelyikén: [email protected], 96/312-135.

A jelentkezéseket november 17-ig tudják fogadni.

 

