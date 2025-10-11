1 órája
Fél évszázados jubileumát ünnepelte a soproni Ó-Zsinagóga kiállítótere
Fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepelte szombaton Sopron egyik legjelentősebb kulturális értéke. Az Ó-Zsinagóga kiállítóterme, mutatja be a soproni zsidóságot.
Az évforduló alkalmából a Soproni Zsidó Hitközség változatos programsorozattal várta az érdeklődőket. Filmvetítésekkel, tárlatvezetéssel és szakmai előadásokkal idézték fel az Ó-Zsinagóga történetét, valamint a város zsidó közösségének múltját és jelenét.
A soproni Ó-zsinagóga, mint kiállítótér
A rendezvény kisfilmvetítésekkel indult a hitközség földszinti termében. A látogatók megtekinthették a Halljad Ruben! című meghitt hangulatú filmet, amelyben Büchler András, a hitközség elnöke és fia személyes történetükön keresztül idézték fel a zsinagóga jelentőségét. A program részeként bemutatták A Storno-konyha képei című rövidfilmet is, amely egy közel-keleti étel, a Shakshuka elkészítésébe engedett betekintést.
A délelőtti műsorban Családom története címmel Bolodár Zoltán podcastja is hallható volt, amelyben a helyszín régi lakóinak emlékei és Csatkai Endre, a múzeum egykori igazgatója elevenedtek meg. A műsorban Egresits Anita is közreműködött.
A látogatók két időpontban Szép Andrea, a hitközség alelnöke vezetésével vehettek részt tárlatvezetésen az Ó-Zsinagóga épületében.
A délután, a helyszín múltjának szakmai feldolgozásával folytatódott. Nemes András művészettörténész osztotta meg gondolatait az épület felújításának történetéről, valamint a múzeum szerepéről az elmúlt öt évtizedben. Ezt követően levetítették az Ó-Zsinagóga felújítás előtti állapotáról szóló dokumentumfilmet, amely dr. Kárpáti Györgynek köszönhető.
- A Soproni Középkori Zsinagóga különleges helyet foglal el nemcsak a város, hanem a magyar műemlékvédelem történetében is. Ötven éve, hogy a múzeum kiállítótérként működteti ezt az egyedülálló épületet, amely nemcsak vallási, hanem építészeti és történeti szempontból is rendkívüli értéket képvisel - osztotta meg lapunkkal Nemes András.
- A történet érdekessége, hogy Sopronban két középkori zsinagóga is fennmaradt – az Ó és az Új zsinagóga –, ám ezt sokáig nem tudták a források alapján megkülönböztetni. Az elsőt 1954-ben, az Új utca 15. szám alatt fedezték fel, majd csak másfél évtizeddel később, 1968-ban derült fény arra, hogy néhány házzal arrébb, az Új utca 22-ben is állt egy másik, a közösség zsinagógája.
A feltárások és falkutatások az 1970-es évek elején kezdődtek, és 1976-ra fejeződött be a helyreállítás. Ekkor nyílt meg a ma is látható kiállítás. Az épület maga a legnagyobb élmény, hiszen a restaurálás olyan magas színvonalon valósult meg, hogy máig a magyar műemlékvédelem egyik legsikeresebb példájaként emlegetik. A munkát Dávid Ferenc kutató és Sedlmayr János építész vezette, akik bátor és innovatív megoldásokkal élesztették újjá a középkori teret.
A vasbeton és a rusztikus fa használata révén a látogató ma is hitelesen érzékelheti, milyen lehetett az eredeti épület - tette hozzá a szakember.
A helyreállításhoz komoly bátorságra is szükség volt: a zsinagóga bemutatása érdekében a szakemberek részben megbontották az utcafrontot, hogy az épület tömege és térhatása érvényesülhessen, így ez a döntés tette lehetővé, hogy a zsinagóga ma is méltósággal, láthatóan álljon Sopron szívében.
A jubileumi rendezvénysorozat tehát méltó módon tisztelgett a soproni Ó-Zsinagóga előtt, amely az elmúlt ötven évben nemcsak kiállítótérként, hanem a város kulturális és történelmi emlékezetének fontos szimbólumaként is szolgált.