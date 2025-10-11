Fél évszázados jubileumát ünnepelte a soproni Ó-Zsinagóga kiállítótere

Az évforduló alkalmából a Soproni Zsidó Hitközség változatos programsorozattal várta az érdeklődőket. Filmvetítésekkel, tárlatvezetéssel és szakmai előadásokkal idézték fel az Ó-Zsinagóga történetét, valamint a város zsidó közösségének múltját és jelenét.

A soproni Középkori Zsinagóga különleges helyet foglal el nemcsak a város, hanem a magyar műemlékvédelem történetében is. Fotó: Varga Henrietta

A soproni Ó-zsinagóga, mint kiállítótér

A rendezvény kisfilmvetítésekkel indult a hitközség földszinti termében. A látogatók megtekinthették a Halljad Ruben! című meghitt hangulatú filmet, amelyben Büchler András, a hitközség elnöke és fia személyes történetükön keresztül idézték fel a zsinagóga jelentőségét. A program részeként bemutatták A Storno-konyha képei című rövidfilmet is, amely egy közel-keleti étel, a Shakshuka elkészítésébe engedett betekintést.

A délelőtti műsorban Családom története címmel Bolodár Zoltán podcastja is hallható volt, amelyben a helyszín régi lakóinak emlékei és Csatkai Endre, a múzeum egykori igazgatója elevenedtek meg. A műsorban Egresits Anita is közreműködött.

A látogatók két időpontban Szép Andrea, a hitközség alelnöke vezetésével vehettek részt tárlatvezetésen az Ó-Zsinagóga épületében.

Szép Andrea, a hitközség alelnöke vezetésével vehettek részt tárlatvezetésen az érdeklődők. Fotó: Varga Henrietta

A délután, a helyszín múltjának szakmai feldolgozásával folytatódott. Nemes András művészettörténész osztotta meg gondolatait az épület felújításának történetéről, valamint a múzeum szerepéről az elmúlt öt évtizedben. Ezt követően levetítették az Ó-Zsinagóga felújítás előtti állapotáról szóló dokumentumfilmet, amely dr. Kárpáti Györgynek köszönhető.

A felvételen, Dávid Ferenc kutató Fotó: Varga Henrietta

- A Soproni Középkori Zsinagóga különleges helyet foglal el nemcsak a város, hanem a magyar műemlékvédelem történetében is. Ötven éve, hogy a múzeum kiállítótérként működteti ezt az egyedülálló épületet, amely nemcsak vallási, hanem építészeti és történeti szempontból is rendkívüli értéket képvisel - osztotta meg lapunkkal Nemes András.

- A történet érdekessége, hogy Sopronban két középkori zsinagóga is fennmaradt – az Ó és az Új zsinagóga –, ám ezt sokáig nem tudták a források alapján megkülönböztetni. Az elsőt 1954-ben, az Új utca 15. szám alatt fedezték fel, majd csak másfél évtizeddel később, 1968-ban derült fény arra, hogy néhány házzal arrébb, az Új utca 22-ben is állt egy másik, a közösség zsinagógája.