Múltidézés

1 órája

Fél évszázados jubileumát ünnepelte a soproni Ó-Zsinagóga kiállítótere

Címkék#kiállítótér#Sopron#zsinagóga

Fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepelte szombaton Sopron egyik legjelentősebb kulturális értéke. Az Ó-Zsinagóga kiállítóterme, mutatja be a soproni zsidóságot.

Varga Henrietta

Az évforduló alkalmából a Soproni Zsidó Hitközség változatos programsorozattal várta az érdeklődőket. Filmvetítésekkel, tárlatvezetéssel és szakmai előadásokkal idézték fel az Ó-Zsinagóga történetét, valamint a város zsidó közösségének múltját és jelenét.

zsinagóga
A soproni Középkori Zsinagóga különleges helyet foglal el nemcsak a város, hanem a magyar műemlékvédelem történetében is. Fotó: Varga Henrietta

A soproni Ó-zsinagóga, mint kiállítótér

A rendezvény kisfilmvetítésekkel indult a hitközség földszinti termében. A látogatók megtekinthették a Halljad Ruben! című meghitt hangulatú filmet, amelyben Büchler András, a hitközség elnöke és fia személyes történetükön keresztül idézték fel a zsinagóga jelentőségét. A program részeként bemutatták A Storno-konyha képei című rövidfilmet is, amely egy közel-keleti étel, a Shakshuka elkészítésébe engedett betekintést.

A délelőtti műsorban Családom története címmel Bolodár Zoltán podcastja is hallható volt, amelyben a helyszín régi lakóinak emlékei és Csatkai Endre, a múzeum egykori igazgatója elevenedtek meg. A műsorban Egresits Anita is közreműködött.

A látogatók két időpontban Szép Andrea, a hitközség alelnöke vezetésével vehettek részt tárlatvezetésen az Ó-Zsinagóga épületében. 

Szép Andrea, a hitközség alelnöke vezetésével vehettek részt tárlatvezetésen az érdeklődők. Fotó: Varga Henrietta

A délután, a helyszín múltjának szakmai feldolgozásával folytatódott. Nemes András művészettörténész osztotta meg gondolatait az épület felújításának történetéről, valamint a múzeum szerepéről az elmúlt öt évtizedben. Ezt követően levetítették az Ó-Zsinagóga felújítás előtti állapotáról szóló dokumentumfilmet, amely dr. Kárpáti Györgynek köszönhető. 

A felvételen, Dávid Ferenc kutató Fotó: Varga Henrietta

- A Soproni Középkori Zsinagóga különleges helyet foglal el nemcsak a város, hanem a magyar műemlékvédelem történetében is. Ötven éve, hogy a múzeum kiállítótérként működteti ezt az egyedülálló épületet, amely nemcsak vallási, hanem építészeti és történeti szempontból is rendkívüli értéket képvisel - osztotta meg lapunkkal Nemes András.

- A történet érdekessége, hogy Sopronban két középkori zsinagóga is fennmaradt – az Ó és az Új zsinagóga –, ám ezt sokáig nem tudták a források alapján megkülönböztetni. Az elsőt 1954-ben, az Új utca 15. szám alatt fedezték fel, majd csak másfél évtizeddel később, 1968-ban derült fény arra, hogy néhány házzal arrébb, az Új utca 22-ben is állt egy másik, a közösség zsinagógája. 

A feltárások és falkutatások az 1970-es évek elején kezdődtek, és 1976-ra fejeződött be a helyreállítás. Ekkor nyílt meg a ma is látható kiállítás. Az épület maga a legnagyobb élmény, hiszen a restaurálás olyan magas színvonalon valósult meg, hogy máig a magyar műemlékvédelem egyik legsikeresebb példájaként emlegetik. A munkát Dávid Ferenc kutató és Sedlmayr János építész vezette, akik bátor és innovatív megoldásokkal élesztették újjá a középkori teret. 

A vasbeton és a rusztikus fa használata révén a látogató ma is hitelesen érzékelheti, milyen lehetett az eredeti épület - tette hozzá a szakember.

Fotó: Varga Henrietta

A helyreállításhoz komoly bátorságra is szükség volt: a zsinagóga bemutatása érdekében a szakemberek részben megbontották az utcafrontot, hogy az épület tömege és térhatása érvényesülhessen, így ez a döntés tette lehetővé, hogy a zsinagóga ma is méltósággal, láthatóan álljon Sopron szívében.

A jubileumi rendezvénysorozat tehát méltó módon tisztelgett a soproni Ó-Zsinagóga előtt, amely az elmúlt ötven évben nemcsak kiállítótérként, hanem a város kulturális és történelmi emlékezetének fontos szimbólumaként is szolgált.

 

