A Zechmeister-tervvel egész Győrt fejlesztenék
A jövő évi városfejlesztésről tartott sajtótájékoztatót Pintér Bence polgármester és Kósa Roland alpolgármester. A Zechmeister-terv részletesen.
Sajtótájékoztatót tartott kedden Pintér Bence győri polgármester és Kósa Roland alpolgármester. Zechmeister-terv néven foglalták össze jövő évi városfejlesztési programjukat. A Pénzügyi Bizottságot már megjárta az anyag és teljes támogatottsággal megszavazták a dokumentumot. A Zechmeister-terv költségvetési koncepcióját mutatjuk be.
Zechmeister-terv a városért
1. Lakások fejlesztése
A lakhatási válság mérséklése érdekében alapvető célja az önkormányzatnak, hogy új bérlakásokat építsen. A lakáskasszából 2018-ban kikerült pénzt: 2026-ban 500 millió forintot tennének ide vissza. Építenének még nyugdíjas garzonokat és szolgálati lakásokat is.
2. Állagmegóvás
Állagmegóvási intézkedésekre van szükség a Napóleon-ház és tizenhét belvárosi műemlék ház esetében; egyúttal célul tűzték ki, hogy belátható időn belül felújítsák az Apátúr-házat. Ehhez a munkához félmilliárd forintra van szükség.
3. Közlekedés
Szeretnék gördülékenyebbé tenni a belvárosi közlekedést: mind a gyalogos, a kerékpáros és az autóforgalom számára. Az Újlak utcai átjárónál, gyalogos-kerékpáros aluljáró tervezésére, a vasúti pályaudvarnál az aluljáró fejlesztésére van szükség. Ezen felül 30 millió forintot irányoznának a belvárosi kikötő építési projektjére. A játszótérturizmus kapcsán felmerült, hogy a Bisinger-téri Kalózhajót felújítanák és Rumini játszótérré alakítanák. A győri fürdő jogi és műszaki helyzetét is rendeznék, jövőre erre 400 millió forintot kell elkölteni. További fedett kerékpártárolókat is szeretnének elhelyezni. A buszos utastájékoztató rendszert is meg kell javítani, hogy a tömegközlekedés a lehető legjobb legyen a városban. Illetve meg kell oldani Ménfőcsanakon és Győrszentivánon, hogy buszokkal megközelíthetőek legyenek városrészen belül a vasútállomások. Fontosnak tartják a hidak állapotának megőrzése érdekében a felújítást és karbantartást.
4. Közbiztonság
A rendőrök utcai jelenlétének növelésével, a polgárőrségek komolyabb finanszírozásával szeretnék érzékelhetővé tenni a közbiztonságot, emellett fejlesztenék és bővítenék a kamerarendszert. Így 50 millió forinttal haladnánk a 21. századi közbiztonság felé.
5. Klímavédelem
A Zechmeister-terv alapján 100 millió forintos keretet szánnak faültetésre, és háttérmunkára. Ilyen a zöldkataszter elkészítése, valamint kísérleti jelleggel olyan talajnedvesség szenzorok alkalmazása, amelyek segítségével az elültetett fák megfelelő ütemű öntözését szabályozzák. Csökkentenék a hőszigeteket, zöldítéssel, tűzcsapokra szerelt vízcsapokkal és napvitorlák kihelyezésével, például a Baross utcán. A Zöldítést már a Dunakapu téren elkezdték, ezt lehetőségekhez képest folytatnák. A Bisinger sétány pályázati úton történő rendberakása mellett jövőre elindul a marcalvárosi Kiserdő parkká alakítása, illetve a Győrújbaráti Gyermektábor melletti győri önkormányzati területen egy arborétum kialakítása együttműködésben a győrújbaráti önkormányzattal. Az Aranypartot és a Püspökerdőt a Kisalföldi Erdőgazdasággal és az egyetemmel együttműködve fejlesztenék.
6. Kultúra és sport
Évente 200 millió forintot félreraknak, hogy apránként, de megoldják a Győri Színház problémáit. Valamint lejártak a korábbi tervek, ezeket fel kell frissíteni. Az Öt Templom Fesztiválnak és a Barokk Esküvőnek 10-10 millió forint plusz forrást biztosítanak, hogy akár ismét több napos fesztivál lehessen. 30 millió forintot szeretnének a vízi színpad újjáépítésére is szánni. Illetve Marcalváros 2-n szeretnének egy kis színpadot a kikapcsolódáshoz. A világhírű Győri Filharmonikus Zenekar számára jövőre díjazásos tervpályázatot terveznek kiírni egy új hangversenyterem és konferenciaterem megvalósítására, együttműködésben a zenekarral. A Zechmeister-tervben kiemelt figyelmet fordítanak a tömegsport, és azon belül is kifejezetten a szeniorsport támogatására.
7. Szociális és intézményi ügyek
A Zechmeister-tervben felülvizsgálták a város szociális támogatásainak rendszerét, egyúttal a jövő évi költségvetésben megduplázzák, 300 millió forintról 600 millió forintra emelik az erre szánt éves keretösszeget. Oktatási, szociális intézmények felújítására, állagmegóvására 800 millió forintot biztosítanak. A tavalyi 75 millió forintos pályázatot, melyre győri iskolák pályázhattak, a Zechmeister-tervben is megtartják, emellett másik 75 millió forintot fordítanak az étkezők, konyhák felújítására. A betöltetlen praxisokra orvosokat szeretnének Győrbe hívni, ezért a praxiskezdési támogatás mellett kidolgozzák egy ösztöndíjrendszer alapfeltételeit is.
A sajtótájékoztató végén kiemelték: adóemelés nélkül megvalósíthatóak ezek a tervek a jövő évi költségvetésből.