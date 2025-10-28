A Zechmeister-tervvel egész Győrt fejlesztenék

Sajtótájékoztatót tartott kedden Pintér Bence győri polgármester és Kósa Roland alpolgármester. Zechmeister-terv néven foglalták össze jövő évi városfejlesztési programjukat. A Pénzügyi Bizottságot már megjárta az anyag és teljes támogatottsággal megszavazták a dokumentumot. A Zechmeister-terv költségvetési koncepcióját mutatjuk be.

Fotó: Molcsányi Máté

Zechmeister-terv a városért

1. Lakások fejlesztése

A lakhatási válság mérséklése érdekében alapvető célja az önkormányzatnak, hogy új bérlakásokat építsen. A lakáskasszából 2018-ban kikerült pénzt: 2026-ban 500 millió forintot tennének ide vissza. Építenének még nyugdíjas garzonokat és szolgálati lakásokat is.

2. Állagmegóvás

Állagmegóvási intézkedésekre van szükség a Napóleon-ház és tizenhét belvárosi műemlék ház esetében; egyúttal célul tűzték ki, hogy belátható időn belül felújítsák az Apátúr-házat. Ehhez a munkához félmilliárd forintra van szükség.

3. Közlekedés

Szeretnék gördülékenyebbé tenni a belvárosi közlekedést: mind a gyalogos, a kerékpáros és az autóforgalom számára. Az Újlak utcai átjárónál, gyalogos-kerékpáros aluljáró tervezésére, a vasúti pályaudvarnál az aluljáró fejlesztésére van szükség. Ezen felül 30 millió forintot irányoznának a belvárosi kikötő építési projektjére. A játszótérturizmus kapcsán felmerült, hogy a Bisinger-téri Kalózhajót felújítanák és Rumini játszótérré alakítanák. A győri fürdő jogi és műszaki helyzetét is rendeznék, jövőre erre 400 millió forintot kell elkölteni. További fedett kerékpártárolókat is szeretnének elhelyezni. A buszos utastájékoztató rendszert is meg kell javítani, hogy a tömegközlekedés a lehető legjobb legyen a városban. Illetve meg kell oldani Ménfőcsanakon és Győrszentivánon, hogy buszokkal megközelíthetőek legyenek városrészen belül a vasútállomások. Fontosnak tartják a hidak állapotának megőrzése érdekében a felújítást és karbantartást.

Sajtótájékoztatót tartott kedden Pintér Bence győri polgármester és Kósa Roland alpolgármester.

Fotó: Molcsányi Máté

4. Közbiztonság

A rendőrök utcai jelenlétének növelésével, a polgárőrségek komolyabb finanszírozásával szeretnék érzékelhetővé tenni a közbiztonságot, emellett fejlesztenék és bővítenék a kamerarendszert. Így 50 millió forinttal haladnánk a 21. századi közbiztonság felé.