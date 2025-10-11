Zacher Gábor Mosonmagyaróváron – A híres doki elárulta, hogy telt a 65. születésnapja – videó

A SZER-telen Ifjúság Napja Mosonmagyaróváron évről évre felhívja a figyelmet a drogok káros hatásaira. Pénteken telt ház előtt középiskolásoknak több előadást is tartottak a témában, így Kopf Katalin, a Családok Átmeneti Otthona szakmai vezetője, Vidra Beáta, az Új Esély Központ szakmai koordinátora is, az eseményen részt vettek a Család- és Gyermekjóléti Központ szakemberei, köztük a DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat munkatársai. A fiataloknak a kábítószerhasználat veszélyeiről, következményeiről beszélt dr. Zacher Gábor addiktológus is.

Zacher doktor mosonmagyaróvári előadása előtt adott interjút portálunknak

Fotó: Kerekes István

Zacher Gábor a drogokról

Droghelyzet van! címmel pedig este várta az érdeklődő szülőket, felnőtteket, pedagógusokat az ismert toxikológus, aki rávilágított arra, hogy a témával foglalkoznunk kell, hiszen nemcsak a gyermekeinket érinti, hanem valamennyi generációt veszélyezteti. Erről is beszélgettünk az ismert orvossal, akinek természetesen mi is boldog születésnapot kívántunk a 65. jeles napon.

Zacher doktor mesélt élete eddigi legkülönlegesebb születésnapjáról is.

Közben azt is megtudtuk, hogy járt a mosonmagyaróvári termálfürdőben, amit a fürdő is közzé tett oldalán.