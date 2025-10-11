október 11., szombat

Droghelyzet

2 órája

Zacher Gábor Mosonmagyaróváron – A híres doki elárulta, hogy telt a 65. születésnapja – videó

Címkék#Dr Zacher Gábor#addiktológus#Családok Átmeneti Otthona#Droghelyzet van#Szer-telen Ifjúság Napja#születésnap#pedagógus

Droghelyzet van! címmel tartott előadást Mosonmagyaróváron dr. Zacher Gábor addiktológus. Zacher doktor a délelőtt folyamán a Szer-telen Ifjúság Napja keretében középiskolások figyelmét hívta fel a szerfogyasztás káros következményeire, és még egy kis termálfürdőzésre is jutott ideje, miután interjút adott portálunknak.

Mészely Réka
Zacher doktor pénteki mosonmagyaróvári látogatásakor a termálfürdőben is járt, a felvételen a fürdő munkatársával, Borsody Zsolttal, aki szintén gratulált születésnapja alkalmából

Fotó: Flexum Thermal&Spa

A SZER-telen Ifjúság Napja Mosonmagyaróváron évről évre felhívja a figyelmet a drogok káros hatásaira. Pénteken telt ház előtt középiskolásoknak több előadást is tartottak a témában, így Kopf Katalin, a Családok Átmeneti Otthona szakmai vezetője, Vidra Beáta, az Új Esély Központ szakmai koordinátora is, az eseményen részt vettek a Család- és Gyermekjóléti Központ szakemberei, köztük a DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat munkatársai. A fiataloknak a kábítószerhasználat veszélyeiről, következményeiről beszélt dr. Zacher Gábor addiktológus is. 

Zacher doktor mosonmagyaróvári előadása előtt adott interjút portálunknak
Fotó: Kerekes István

Zacher Gábor a drogokról

Droghelyzet van! címmel pedig este várta az érdeklődő szülőket, felnőtteket, pedagógusokat az ismert toxikológus, aki rávilágított arra, hogy a témával foglalkoznunk kell, hiszen nemcsak a gyermekeinket érinti, hanem valamennyi generációt veszélyezteti. Erről is beszélgettünk az ismert orvossal, akinek természetesen mi is boldog születésnapot kívántunk a 65. jeles napon. 

Zacher doktor mesélt élete eddigi legkülönlegesebb születésnapjáról is.

Közben azt is megtudtuk, hogy járt a mosonmagyaróvári termálfürdőben, amit a fürdő is közzé tett oldalán.

 

 

