Négy hivatás, egy lélek

35 perce

Walter Attila és a haiku világa

Címkék#Walter Attila#rendezvény#művészet

Kevés ember képes arra, hogy a tanítás, éneklés a költészet világát ilyen természetesen ötvözze. Walter Attila számára ezek nem önálló utak, hanem az önkifejezésnek különböző hangjai. – mondta köszöntőjében Baksa Kálmánné tanárnő, művészeti vezető a Rímes Kávé október 15-i, Kristály Étteremben megtartott rendezvényén.

Kisalföld.hu

Walter Attila számára a hivatás sosem egyetlen út volt, hanem egy összhang, mely szerinte a belső zenének különböző szólamai, a csendből születő hangok harmóniája. Pályája Győr és Sopron között formálódott. A győri Nemzeti színházban kezdte kórus énekléssel, majd önálló szerepet is kapott. Később pedagógus lett. Az opera és operett világáról nagy szenvedéllyel beszélt. A költészet később érkezett az életébe. Első verses kötete 207 haikut tartalmaz. (Haiku a japán költészet letisztult műfaja.)

Fotó: Sári Béla 

Egy kórházi időszakában nem beszélhetett, a gondolatok jöttek és a haiku segített elmondani mindazt, ami megmutatta az egész világot. Mesterkócsként is az emberi hangokat keresi. „Tudatos beszélgetések a tudattalannal.”

A művészet, tanítás, költészet, a kócsság (coach) megállapítja, hogy (h)ős leszel.

Bármit is teszel

a példád némán tanít

nyomodban járnak.

(Walter Attila)

- írta Szörényi Miklós.

 

