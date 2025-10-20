Walter Attila és a haiku világa

Walter Attila számára a hivatás sosem egyetlen út volt, hanem egy összhang, mely szerinte a belső zenének különböző szólamai, a csendből születő hangok harmóniája. Pályája Győr és Sopron között formálódott. A győri Nemzeti színházban kezdte kórus énekléssel, majd önálló szerepet is kapott. Később pedagógus lett. Az opera és operett világáról nagy szenvedéllyel beszélt. A költészet később érkezett az életébe. Első verses kötete 207 haikut tartalmaz. (Haiku a japán költészet letisztult műfaja.)

Fotó: Sári Béla

Egy kórházi időszakában nem beszélhetett, a gondolatok jöttek és a haiku segített elmondani mindazt, ami megmutatta az egész világot. Mesterkócsként is az emberi hangokat keresi. „Tudatos beszélgetések a tudattalannal.”

A művészet, tanítás, költészet, a kócsság (coach) megállapítja, hogy (h)ős leszel.

Bármit is teszel a példád némán tanít nyomodban járnak.

(Walter Attila)

- írta Szörényi Miklós.