A Waberer’s kibővített csarnoka tanműhely is

Éppen húsz éve nyílt meg a műhely Mosonmagyaróváron, melyet most tovább bővített a Waberer’s. A majd egymilliárd forintos fejlesztést Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője jelenlétében adták át, köszöntőt mondott Barna Zsolt, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatója, a Széchenyi István Egyetemet pedig dr. Filep Bálint, az egyetem elnöke és dr. Tóth Tamás, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar képviselte.

Fotó: Kerekes István

A Waberer’s egymilliárd forintból fejlesztett Mosonmagyaróváron

– Az elmúlt két évben a Waberer’s ingatlanfejlesztési projektjei fantasztikus ütemben haladtak előre, rohamosan fejlesztjük és korszerűsítjük saját telephelyeinket. Ennek a folyamatnak egyik kiemelt eleme a most átadott mosonmagyaróvári bővítés, amely egyszerre növeli flottánk hatékonyságát és

támogatja fenntarthatósági céljainkat – hangsúlyozta Barna Zsolt, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatója.

Mosonmagyaróvár stratégiai helyszín az osztrák és a szlovák határ közelsége miatt – erre mutatott rá a vezérigazgató, és ezt emelte ki Nagy István agrárminiszter is, aki szerint a Lajta-parti város tud élni stratégiai helyzetével és egyre inkább Közép-Európa logisztikai központjává válik. Ez a szerep, az ezzel járó fejlesztések pedig a település javát is szolgálják.

