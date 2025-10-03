október 3., péntek

Közel egymilliárdos fejlesztés

28 perce

A Waberer’s kibővített csarnoka tanműhely is

Címkék#mosonmagyaróvári#Waberer ’ s International#zöldlogisztikai#szakember#flotta

Ez az átadás több mint egy épületfejlesztés, hiszen szorosan illeszkedik a Széchenyi István Egyetemmel kötött stratégiai partnerségünkhöz is, amely a logisztikai szakember-utánpótlást, a gyakorlatorientált képzést és a zöldlogisztikai innovációk elterjesztését célozza – emelte ki Barna Zsolt, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatója a vállalkozás mosonmagyaróvári szervizcsarnoka átadóján. Közel egymilliárd forintból épült meg és pénteken adták át a Waberer’s kibővített mosonmagyaróvári szervizcsarnokát.

Mészely Réka

Éppen húsz éve nyílt meg a műhely Mosonmagyaróváron, melyet most tovább bővített a Waberer’s. A majd egymilliárd forintos fejlesztést Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője jelenlétében adták át, köszöntőt mondott Barna Zsolt, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatója, a Széchenyi István Egyetemet pedig dr. Filep Bálint, az egyetem elnöke és dr. Tóth Tamás, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar képviselte. 

Fotó: Kerekes István

A Waberer’s egymilliárd forintból fejlesztett Mosonmagyaróváron

– Az elmúlt két évben a Waberer’s ingatlanfejlesztési projektjei fantasztikus ütemben haladtak előre, rohamosan fejlesztjük és korszerűsítjük saját telephelyeinket. Ennek a folyamatnak egyik kiemelt eleme a most átadott mosonmagyaróvári bővítés, amely egyszerre növeli flottánk hatékonyságát és
támogatja fenntarthatósági céljainkat – hangsúlyozta Barna Zsolt, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatója. 

Mosonmagyaróvár stratégiai helyszín az osztrák és a szlovák határ közelsége miatt – erre mutatott rá a vezérigazgató, és ezt emelte ki Nagy István agrárminiszter is, aki szerint a Lajta-parti város tud élni stratégiai helyzetével és egyre inkább Közép-Európa logisztikai központjává válik. Ez a szerep, az ezzel járó fejlesztések pedig a település javát is szolgálják. 

Tekintse meg a rendezvényen készült fotógalériánkat:

A Waberers kibővített csarnoka tanműhely is

Fotók: Kerekes István

Bővül a dolgozói létszám is

  • Waberer’s két évtizede működtetett műhelyének szakembergárdáját a korábbi 12 fős létszámról a következő időszakban 25 főre kívánják bővíteni. 
  • Tavaly közel 2700 nyergesvontató- és 2100 félpótkocsi-szervizelést végeztek itt kétműszakos munkarendben. 
  • Az új szervizépülettel a jelenlegi kapacitás duplája áll rendelkezésre, így tervek szerint éves szinten összesen nagyjából tízezer jármű fogja a szervizt látogatni. 
  • A javítóbázis kapacitásnövelése mellett a flotta zökkenőmentes üzemeltetéséhez kapcsolódó gumijavító műhely és a járműmosó kapacitása is kétszeresére növekszik. Ausztria és Szlovákia közelsége, valamint a telephely kedvező elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy a járművek felesleges üresfutás nélkül, időben jussanak el a szervizbe, ami nemcsak az üzemanyag-felhasználás csökkenését, hanem a károsanyag-kibocsátás mérséklését is eredményezi.
Fotó: Kerekes István

Tanműhely egyetemistáknak

A Waberer’s és a Széchenyi István Egyetem az idei tanévtől szorosabb együttműködést indított. Ennek értelmében a cég mosonmagyaróvári és budapesti szervizcsarnokait is tanműhelyként ajánlják fel az oktatási intézmény számára. Az együttműködés célja a gyakorlati tudás átadása, valamint a
jövő szakembereinek képzése. Mosonmagyaróváron kihelyezett oktatási helyszín is létesül, amely
hozzájárul a térség szakmai utánpótlásának biztosításához.

– Egyetemünk kiemelt feladatának tekinti, hogy hallgatóinkat a legmodernebb tudással és gyakorlati tapasztalattal vértezzük fel. A Waberer’s-szel közös partnerség lehetővé teszi, hogy az intézményünkben tanulók valós ipari környezetben sajátítsák el a szakterületükhöz szükséges készségeket, megismerjék a fenntartható logisztika legújabb megoldásait, és közvetlen kapcsolatba kerüljenek a munkaerőpiaccal. Meggyőződésünk, hogy ez az együttműködés nemcsak számukra jelent óriási lehetőséget, hanem a térség és az ország gazdasági fejlődéséhez is hozzájárul – fogalmazott dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

Fotó: Kerekes István

 

