október 21., kedd

Orsolya névnap

11°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Még kedden sem állt helyre a rend, sokat késnek a vonatok a győri fővonalon

Címkék#győri vasútállomás#vonatok#közlekedés#késések

A győri vonalakon – vagyis a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Győr–Sopron/Szombathely, a Győr–Celldömölk és a Győr–Veszprém vonalon – hosszabb menetidőre, módosult közlekedési rendre kell számítani, mivel a győri állomáson a vasárnap esti tűzesetben megrongálódott​ biztosítóberendezés javítása még tart. A vonatkésésekről folyamatosan tájékoztat a vasúttársaság.

Kisalföld.hu

A biztosítóberendezés megbénította vasárnap este a vasútvonalat, valamint a hétfői helyzetről is több cikkünkben beszámoltunk. MÁV honlapján arról tájékoztatott, hogy vonatkésésekre kedden is számítani kell: hosszabb eljutási időre, késésekre, valamint a győri elővárosi vonatok utasainak pótlóbuszos átszállásra kell számítani, de járatkimaradások is előfordulhatnak.

Kedden is vonatkésések várhatóak a győri vasútállomáson a kigyulladt biztosítóberendezés miatt.
Még kedden is vonatkésésekre kell számítani a győri vasútállomáson. Fotó: Olvasó

Vonatkésések: kedden is módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok

Hegyeshalmi fővonal

  • A Railjetek és EuroCityk teljes útvonalon közlekednek, de megállnak Győrszentivánban, Győr-Gyárvárosban is.
  • Az EuRegiók és a Rajka-Hegyeshalom-Győr közti személyvonatok a teljes útvonalon közlekednek.
  • A soproni Scarbantia és a szombathelyi IC-k Győrön át közlekednek, megállnak Győrszentivánban, Győr-Gyárvárosban is, viszont a fővárosban Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak. ​Kivételek, amik a Keleti pályaudvarról indulnak: 7:13-kor induló Scarbantia IC (IC 982), a 8:13-kor induló Mura IC (IC 254) és a 14:13-kor induló Savaria IC (IC 926). Kivétel a Szengotthárdról 5:01-kor induló Savaria IC (IC 929), ami a Keleti pályaudvarig közlekedik. A Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomás közötti szakaszon az M4-es metróval utazhatnak, melyen 8.30-tól a vonatjegyek is érvényesek. 

Leállások, jelentős késések a győri fővonalon

Fotók: Olvasói fotók
  • ​Az S10-es és G10-es vonatok a főváros felől csak Győrszentivánig közlekednek és onnan is indulnak vissza. Győrszentiván–Győr között pótlóbuszok szállítják az utasokat (Győrben a helyközi autóbusz-állomás 27. kocsiállásáról indulnak). ​Győr belvárosa és Győrszentiván között a 23-as, 30-as, 31-es és 31A helyijáratokon, valamint Győr és Nagyszentjános között a 7007-es és 7009-es helyközi buszokon a vasúti jegyek érvényesek.
  • A Hegyeshalomból reggel Budapestre induló sebesvonatok (9309, 9307) a teljes útvonalon közlekednek.
  • A reggeli Arrabona IC (IC 989) Győr helyett Győrszentivánról indul, a Keleti pályaudvarig közlekedik.
  • A hajnalban a Déli pályaudvarról 3:10-kor és 4:30-kor induló S10-es vonat (4910, 4920) az eredeti végállomásig, Győrig közlekedik.
  • A Tatabányáról 4:47-kor Győrbe induló S10-es vonat (9370) kimarad, az 5:47-kor Hegyeshalomba induló személyvonat (9422) csak Győrtől közlekedik.
  • A fennakadás végéig a győri fővonalon közlekedő valamennyi Railjet, EuroCity és InterCity helyjegy nélkül is igénybe vehető. 
  • A Hegyeshalomból 5:57-kor a Keleti pályaudvarra induló sebesvonat (9307) 50-55 perces késéssel közlekedik, emiatt a Győrből 7:03-kor a Keleti pályaudvarra továbbinduló InterCity (IC 929) Győr-Gyárváros, Győrszentivánon felül Komáromban, Tatán és Tatabányán is megáll.
  • A Mosonmagyaróvárról 7:05-kor Győrbe induló személyvonat (19437) nem közlekedik.

Győr–Celldömölk és Győr–Veszprém vonal

A Celldömölk–Győr és a Veszprém–Győr közti személyvonatok, valamint a Helikon InterRégiók csak Győrszabadhegyig közlekednek és onnan is indulnak vissza.Győrszabadhegy és Győr között pótlóbuszok közlekednek (Győrben a helyközi autóbusz-állomás 27. kocsiállásáról indulnak). Győr belvárosa és Győrszabadhegy között a 7030-as, 7031-es, 7032-es é 7033-as helyközi buszokon és az 5-ös, 5B és 5R helyijáratokon a vasúti jegyek érvényesek.

A Bakonyszentlászlóról 7:29-kor Győrbe induló személyvonat (39557) 25-30 perces késéssel várható.

Közúton, gyalogosan közlekedők figyelem!

A vasárnap esti tűzben több sorompó kábele is megrongálódott, ezért a győrszabadhegyi vonalszakaszon a biztosítóberendezés helyreállításáig nem működnek a sorompók Győrben a Fehérvári úti és a Török Ignác utcai átjáróban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu