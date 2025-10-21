1 órája
Még kedden sem állt helyre a rend, sokat késnek a vonatok a győri fővonalon
A győri vonalakon – vagyis a Budapest–Győr–Hegyeshalom, a Győr–Sopron/Szombathely, a Győr–Celldömölk és a Győr–Veszprém vonalon – hosszabb menetidőre, módosult közlekedési rendre kell számítani, mivel a győri állomáson a vasárnap esti tűzesetben megrongálódott biztosítóberendezés javítása még tart. A vonatkésésekről folyamatosan tájékoztat a vasúttársaság.
A biztosítóberendezés megbénította vasárnap este a vasútvonalat, valamint a hétfői helyzetről is több cikkünkben beszámoltunk. MÁV honlapján arról tájékoztatott, hogy vonatkésésekre kedden is számítani kell: hosszabb eljutási időre, késésekre, valamint a győri elővárosi vonatok utasainak pótlóbuszos átszállásra kell számítani, de járatkimaradások is előfordulhatnak.
Hegyeshalmi fővonal
- A Railjetek és EuroCityk teljes útvonalon közlekednek, de megállnak Győrszentivánban, Győr-Gyárvárosban is.
- Az EuRegiók és a Rajka-Hegyeshalom-Győr közti személyvonatok a teljes útvonalon közlekednek.
- A soproni Scarbantia és a szombathelyi IC-k Győrön át közlekednek, megállnak Győrszentivánban, Győr-Gyárvárosban is, viszont a fővárosban Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak. Kivételek, amik a Keleti pályaudvarról indulnak: 7:13-kor induló Scarbantia IC (IC 982), a 8:13-kor induló Mura IC (IC 254) és a 14:13-kor induló Savaria IC (IC 926). Kivétel a Szengotthárdról 5:01-kor induló Savaria IC (IC 929), ami a Keleti pályaudvarig közlekedik. A Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomás közötti szakaszon az M4-es metróval utazhatnak, melyen 8.30-tól a vonatjegyek is érvényesek.
- Az S10-es és G10-es vonatok a főváros felől csak Győrszentivánig közlekednek és onnan is indulnak vissza. Győrszentiván–Győr között pótlóbuszok szállítják az utasokat (Győrben a helyközi autóbusz-állomás 27. kocsiállásáról indulnak). Győr belvárosa és Győrszentiván között a 23-as, 30-as, 31-es és 31A helyijáratokon, valamint Győr és Nagyszentjános között a 7007-es és 7009-es helyközi buszokon a vasúti jegyek érvényesek.
- A Hegyeshalomból reggel Budapestre induló sebesvonatok (9309, 9307) a teljes útvonalon közlekednek.
- A reggeli Arrabona IC (IC 989) Győr helyett Győrszentivánról indul, a Keleti pályaudvarig közlekedik.
- A hajnalban a Déli pályaudvarról 3:10-kor és 4:30-kor induló S10-es vonat (4910, 4920) az eredeti végállomásig, Győrig közlekedik.
- A Tatabányáról 4:47-kor Győrbe induló S10-es vonat (9370) kimarad, az 5:47-kor Hegyeshalomba induló személyvonat (9422) csak Győrtől közlekedik.
- A fennakadás végéig a győri fővonalon közlekedő valamennyi Railjet, EuroCity és InterCity helyjegy nélkül is igénybe vehető.
- A Hegyeshalomból 5:57-kor a Keleti pályaudvarra induló sebesvonat (9307) 50-55 perces késéssel közlekedik, emiatt a Győrből 7:03-kor a Keleti pályaudvarra továbbinduló InterCity (IC 929) Győr-Gyárváros, Győrszentivánon felül Komáromban, Tatán és Tatabányán is megáll.
- A Mosonmagyaróvárról 7:05-kor Győrbe induló személyvonat (19437) nem közlekedik.
Győr–Celldömölk és Győr–Veszprém vonal
A Celldömölk–Győr és a Veszprém–Győr közti személyvonatok, valamint a Helikon InterRégiók csak Győrszabadhegyig közlekednek és onnan is indulnak vissza.Győrszabadhegy és Győr között pótlóbuszok közlekednek (Győrben a helyközi autóbusz-állomás 27. kocsiállásáról indulnak). Győr belvárosa és Győrszabadhegy között a 7030-as, 7031-es, 7032-es é 7033-as helyközi buszokon és az 5-ös, 5B és 5R helyijáratokon a vasúti jegyek érvényesek.
A Bakonyszentlászlóról 7:29-kor Győrbe induló személyvonat (39557) 25-30 perces késéssel várható.
Közúton, gyalogosan közlekedők figyelem!
A vasárnap esti tűzben több sorompó kábele is megrongálódott, ezért a győrszabadhegyi vonalszakaszon a biztosítóberendezés helyreállításáig nem működnek a sorompók Győrben a Fehérvári úti és a Török Ignác utcai átjáróban.