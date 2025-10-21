Még kedden sem állt helyre a rend, sokat késnek a vonatok a győri fővonalon

Győr–Celldömölk és Győr–Veszprém vonal

A Celldömölk–Győr és a Veszprém–Győr közti személyvonatok, valamint a Helikon InterRégiók csak Győrszabadhegyig közlekednek és onnan is indulnak vissza.Győrszabadhegy és Győr között pótlóbuszok közlekednek (Győrben a helyközi autóbusz-állomás 27. kocsiállásáról indulnak). Győr belvárosa és Győrszabadhegy között a 7030-as, 7031-es, 7032-es é 7033-as helyközi buszokon és az 5-ös, 5B és 5R helyijáratokon a vasúti jegyek érvényesek.

A Bakonyszentlászlóról 7:29-kor Győrbe induló személyvonat (39557) 25-30 perces késéssel várható.