Tragédia a síneken

1 órája

Megrázó vonatbaleset - Két vonat ütközött Szlovákiában - 80 sérült

Két sérült állapota válságos.

Kisalföld.hu

Összeütközött két személyszállító gyorsvonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól, a szerencsétlenségnek mintegy nyolcvan sérültje van, közülük kettőnek az állapota válságos - jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva.

vonatbaleset
A vonatbalesetnek 80 sérültje van, többek állapota válságos - Illusztráció

Fotók az Új Szó oldalán a balesetről >>

A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy alagút előtt, egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül - közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve: a szerencsétlenség oka bizonytalan. Az összeütközés után az egyik szerelvény a vágányokon maradt, a másik kisiklott.

Vonatbalesethez helikopter is érkezett

A mentőszolgálat diszpécserközpontjának közlése szerint a helyszínre a központi mentőszolgálat hat egysége, valamint három mentőhelikopter is kiszállt.

Matús Sutaj Estok belügyminiszter sajtótájékoztatót tartott az ügyben, és elmondta, hogy a sérülések túlnyomó többsége könnyebb, ketten válságos állapotban vannak, és három ember állapota egyelőre nem ismert pontosan, mert az ütközés következtében beszorultak egy kocsirészbe.

A belügyminiszter szerint - bár ez egyelőre nem biztos - a baleset nem rendszerhiba következménye, hanem azt valószínűleg emberi gondatlanság okozta. 

Az egyik mozdonyvezető valószínűleg nem vette figyelembe a jelzéseket

 - mondta Estok a TASR szerint.

 

