október 12., vasárnap

Miksa névnap

15°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingázás

59 perce

Petíció indult, hogy megálljanak a vonatok Hegyeshalomban

Címkék#MÁV#Hegyeshalom#Railjet xpress#Bécsújhely#menetrend

Több vonat nem áll meg Hegyeshalomban, és a MÁV-tól megtudtuk ennek mi az oka. Petíció indult azért, hogy több érintett vonat ne hagyja ki a hegyeshalmi megállót.

Mészely Réka

A közösségi oldalon több csoportban is felvetődött a téma: több vonat a korábbiaktól eltekintve nem áll meg Hegyeshalomban. Az érintettek petíció indítását is kezdeményezték, és az ügy mellé állt a helyi önkormányzat is. 

A vonatok közül több nem áll meg Hegyeshalomban
A vonatok közül több nem áll meg Hegyeshalomban.
Fotó: Kerekes István

Petíció azért, hogy megálljanak a vonatok

Az aláírásokat Hegyeshalomban október 13 és 26. között gyűjtik a polgármesteri hivatalban, a Mézes Zserbó cukrászdában és a Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtárban. Szeretnék elérni, hogy a Railjet vonatok ismét álljanak meg a hegyeshalmi vasútállomáson, Magyarország egyik legfontosabb határ- és átszállási pontján. Mint írják, a megállás megszüntetése sok utast érint hátrányosan: nehezíti a Bécs, Pozsony, Győr és Budapest közötti utazást, valamint a határ menti ingázást is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu