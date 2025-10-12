Petíció indult, hogy megálljanak a vonatok Hegyeshalomban

A közösségi oldalon több csoportban is felvetődött a téma: több vonat a korábbiaktól eltekintve nem áll meg Hegyeshalomban. Az érintettek petíció indítását is kezdeményezték, és az ügy mellé állt a helyi önkormányzat is.

A vonatok közül több nem áll meg Hegyeshalomban.

Fotó: Kerekes István

Petíció azért, hogy megálljanak a vonatok

Az aláírásokat Hegyeshalomban október 13 és 26. között gyűjtik a polgármesteri hivatalban, a Mézes Zserbó cukrászdában és a Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtárban. Szeretnék elérni, hogy a Railjet vonatok ismét álljanak meg a hegyeshalmi vasútállomáson, Magyarország egyik legfontosabb határ- és átszállási pontján. Mint írják, a megállás megszüntetése sok utast érint hátrányosan: nehezíti a Bécs, Pozsony, Győr és Budapest közötti utazást, valamint a határ menti ingázást is.