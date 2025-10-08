Nem áll meg több vonat Hegyeshalomban – megtudtuk, mi az oka

A közösségi oldalon több csoportban is felvetődött a téma: több vonat a korábbiaktól eltekintve nem áll meg Hegyeshalomban. Az érintettek petíció indítását is kezdeményezték.

A vonatközlekedésben változás, hogy hat szerelvény nem áll meg Hegyeshalomnál

Fotó: Kerekes István

A vonatok ezért nem állnak meg

A kérdéseinket eljuttattuk a MÁV-hoz, és most kaptunk rá választ. Mint írják a MÁV és az ÖBB korábbi megállapodásának értelmében a Budapest és Bécs közötti railjetek közül jelenleg napi hat (2023 decembere óta 4, idén augusztustól pedig újabb kettő) halad át hegyeshalmi megállás nélkül a magyar-osztrák határon a MÁV mozdonyvezetőivel egy pilot projekt részeként. A Keleti pályaudvarról Zürichbe 6:40-kor és Salzburgba 17:40-kor induló, valamint a Salzburgból induló, Bécsből 9:40-kor Budapestre továbbközlekedő, illetve a Münchenből induló, Bécsből 11:40-kor, 17:40-kor és 21:40-kor továbbinduló Railjet xpress járatok nem állnak meg Hegyeshalomban.

Mind a MÁV, mind az ÖBB közösen biztosítják a mozdonyvezetőket és az ehhez szükséges vonatkísérő személyzetet. Ehhez a mozdonyvezetők osztrák pályára érvényes engedélyét is meg kellett szerezni 2023-ban egy képzést és vizsgáztatást követően, így azóta már Hegyeshalom és Bécs között is továbbíthatnak személyszállító vonatokat.

Bővülő hálózat és korlátozások Ausztriában

Az ÖBB új menetrendje további közvetlen összeköttetést biztosít Bécs és Sopronkeresztúr (Deutschkreut) között Bécsújhely (Wiener Neustadt) érintésével. December 14-től egy úgynevezett „Burgenlandsprinter" fog közlekedni az útvonalon – számolt be az ORF. Így összesen négy közvetlen járat áll majd az utasok rendelkezésére Bécs és Sopronkeresztúr között. Az új „Burgenlandsprinter" 14:50-kor indul Bécsből (csak munkanapokon) – az út egy óra 20 percig tart.

Már hétfőtől, október 6-tól korlátozások léptek életbe Bécsújhely és Sopron között a csúcsidőn kívüli időszakokban. Az érintett időszakban helyettesítő buszjáratok viszik az utasokat. Október 6. és 25. között, valamint november 3. és 29. között (mindig hétfőtől szombatig 21:30 és 1:30 között) nem közlekednek vonatok Bécsújhely főpályaudvar és Sopron között. A jövő évben a főbb építési munkálatok ideje alatt a Mattersburger Bahn vasútvonalat 2026. február 9. és december 12. között lezárják.