Időszakos vízhiány várható karbantartási és hibaelhárítási munkák miatt

Az Aqua Szolgáltató Kft. értesítette a felhasználóit, hogy karbantartási és hibaelhárítási munkák miatt október 9-én időszakos vízhiány várható az alábbi helyszíneken és időpontokban.

Vízhiány Jánossomorján és Mosonmagyaróváron

Jánossomorján 8 és 14 óra között a Legelő, Liszt Ferenc, Tó, Domb és Hanság utcában, az Óvoda utca 1/A–1/E és az Erdősor utca 16., 18., 20. szám alatt lesz vízhiány. Mosonmagyaróváron 8 és 12 óra között a Szent István király út 10., 12., 14., 16., 18., 20. szám érintett.

Az Aqua szakemberei a munkálatok ideje alatt mindent megtesznek a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása érdekében. Amennyiben az időjárás a munkavégzést nem teszi lehetővé, úgy a vízkorlátozás a következő munkanapra vonatkozik. Kérdés esetén a 96/577-460-as telefonszám hívható.