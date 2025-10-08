október 8., szerda

Koppány névnap

14°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felhívás

1 órája

Időszakos vízhiány várható karbantartási és hibaelhárítási munkák miatt

Címkék#Aqua Szolgáltató Kft#mosonmagyaróvári#munka#munkálatok

Karbantartási és hibaelhárítási munkák miatt október 9-én időszakos vízhiány várható Jánossomorja és Mosonmagyaróvár több utcájában. Erről adott hírt a mosonmagyaróvári székhelyű vízszolgáltató.

Kisalföld.hu

Az Aqua Szolgáltató Kft. értesítette a felhasználóit, hogy karbantartási és hibaelhárítási munkák miatt október 9-én időszakos vízhiány várható az alábbi helyszíneken és időpontokban.

Vízhiány várható Mosonmagyaróvár és Jánossomorja több pontján munkálatok miatt
Vízhiány várható Mosonmagyaróvár és Jánossomorja több pontján munkálatok miatt.
Fotó: Aqua Kft.

Vízhiány Jánossomorján és Mosonmagyaróváron

Jánossomorján 8 és 14 óra között a Legelő, Liszt Ferenc, Tó, Domb és Hanság utcában, az Óvoda utca 1/A–1/E és az Erdősor utca 16., 18., 20. szám alatt lesz vízhiány. Mosonmagyaróváron 8 és 12 óra között a Szent István király út 10., 12., 14., 16., 18., 20. szám érintett. 

Az Aqua szakemberei a munkálatok ideje alatt mindent megtesznek a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása érdekében. Amennyiben az időjárás a munkavégzést nem teszi lehetővé, úgy a vízkorlátozás a következő munkanapra vonatkozik. Kérdés esetén a 96/577-460-as telefonszám hívható. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu