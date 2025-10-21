Erkélyek, udvarok, teraszok: elismerték a legszebb portákat Győrben, mutatjuk a díjazottakat - fotók

A nyertesek kertészeti eszközök és anyagok vásárlására jogosító pénzjutalmat, oklevelet és a győzelmet hirdető táblácskát vihettek haza.

Két díjazott véleménye

Az eredményhirdetésen az egyik díjazott, Takács Rezsőné lapunknak elmondta, hogy férjével tíz éve költözött győrszentiváni családi házába. Mint elmondta, minden nap kell foglalkozniuk a kerttel, amelyre nagyon büszkék. Évelők, egynyáriak egyaránt vannak benne. Tavaly a második helyezést érte el. Társasházi kategóriában Németh Sándor nyert Váczi Katalinnal együtt, a Lovas utca 2-6 alatt társasházzal. Németh Sándor kifejtette, hogy 300 négyzetméteres kertet ápolnak 2-3-an rendszeresen. A mostani feladat a téli ültetés, illetve hamarosan jön a lombhullás.