Vetőmagokkal segített a rászoruló családokon a Győri Egyházmegyei Karitász

A kiosztott vetőmag-csomagok a korábbi évekhez hasonlóan változatos konyhakerti zöldségek és néhány virágfajta magjait tartalmazták. A Katolikus Karitásztól a program keretében kapott 180 vetőmag-csomagot idén a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar tangazdasága (Uni-Agro-Food Kft.) további 100 csomaggal, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) pedig 340 tő palánta adományozásával egészítette ki. Az összefogás eredményeként összesen 310 családot tudtak segíteni - írta a karitasz-gyor.hu.