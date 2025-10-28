október 28., kedd

Vetőmagokkal segített a rászoruló családokon a Győri Egyházmegyei Karitász

Idén is részt vett a Katolikus Karitász Zöldellő kertek elnevezésű segélyprogramjában a Győri Egyházmegyei Karitász, amely évek óta a kertes házban élő rászoruló családok boldogulását segíti.

Vetőmagokkal segített a rászoruló családokon a Győri Egyházmegyei Karitász

 A kiosztott vetőmag-csomagok a korábbi évekhez hasonlóan változatos konyhakerti zöldségek és néhány virágfajta magjait tartalmazták. A Katolikus Karitásztól a program keretében kapott 180 vetőmag-csomagot idén a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar tangazdasága (Uni-Agro-Food Kft.) további 100 csomaggal, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) pedig 340 tő palánta adományozásával egészítette ki. Az összefogás eredményeként összesen 310 családot tudtak segíteni - írta a karitasz-gyor.hu.

