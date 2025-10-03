október 3., péntek

Jól járnának a helyiek

24 perce

Ipari park létesülhet Veszprémvarsányban, a helyi polgármester nagyon bizakodó

Címkék#transzformátorállomás#Vaderna Melinda#iparipark#polgármester

Vaderna Melinda, Veszprémvarsány polgármestere szerint ki kell használni a település elhelyezkedését, mert sok helyi életét könnyítené meg, ha a lakóhelyéhez közel dolgozhatna. Akár öt éven belül megvalósulhat a veszprémvarsányi polgármester álma.

Pardavi Mariann

Veszprémvarsányban adta át szeptember 30-án az E.ON azt a modern transzformátorállomást, amely a településen és a közelében élők mindennapjait könnyíti meg, illetve munkát és megélhetést kínáló cégek letelepedését teszi lehetővé. Erről bővebben a kiemelt szavakra kattintva olvashat és lapozgathat galériánkban. 

vaderna melinda, Veszprémvarsány, ipari park
Vaderna Melinda, Veszprémvarsány polgármestere a szeptember 30-án átadott transzformátorállomáson mondott beszédet, ahol kiemelte egy esetleges ipari park tervét. 
Fotó: Molcsányi Máté

Vaderna Melinda, Veszprémvarsány polgármestere az eseményen elmondta: a beruházás eredményeként a jövőben ipari park és nagy energiaigényű fogyasztók is csatlakozhatnak a hálózathoz annak túlterhelése nélkül.

 Több cég kereste meg a települést azzal, hogy letelepedne nálunk 

– árulta el a Kisalföld érdeklődésére Vaderna Melinda

Az önkormányzatnak öthektáros terület áll rendelkezésre ipari park kialakítására, amelyre TOP-pályázatot adtunk be. Bízom benne, hogy pozitív elbírálást kapunk. Zajlik a háttérmunka arra, hogy cégek települhessenek le Veszprémvarsányban, a háttér – gondolok például a transzformátorállomásra – adott. Messze vagyunk a városoktól, Veszprém és Győr között félúton, a 82-es főút mentén. Van szabad munkaerőkapacitásunk, amely a letelepedő cégek számára vonzó tényező. Úgy gondolom, a közelben élők közül sokak életét könnyítené meg, ha nem kellene a nagyvárosokba bejárni dolgozni. Amennyiben pozitív elbírálást kap a benyújtott pályázat, akár három-öt éven belül elkezdődhet a beruházás 

– bizakodott a polgármester a leendő veszprémvarsányi ipari parkkal kapcsolatban. 

 

