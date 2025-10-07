Csornai volt a szabadságharc egyik első vértanúja 1848-ban, Horváth Jánost Bécsben végezték ki

Ha az 1848-49-es szabadságharc vértanúiról hallunk, az aradi tizenhárom jut eszünkbe. Voltak pedig mások is, akiket a császári bíróság halálra ítélt, pedig becsületes, tisztességben őszült emberek voltak. Például a csornai Horváth János is, aki azért lett a szabadságharc vértanúja, mert, vallomása szerint, rosszkor volt rossz helyen. Szalay Balázs helytörténeti kutató foglalta össze Horváth János életútját és halálának körülményeit.

Horváth János, a csornai vértanú keresztelési bejegyzése. 1848. októberében végezték ki Bécsben.

Horváth János, a vértanú

– Horváth Jánost Bécsben végezték ki, pedig bűnbánást tanúsított és vallomása szerint csak vadászni akart fegyvereivel-kezdte Szalay Balázs.

Az október 6-án kirobbant bécsi forradalom leverése után ostromállapotot léptettek életbe, és a letartóztatott személyek elleni eljárásokat a Katonai Központi Vizsgáló Bizottmány folytatta le. Ez a bizottmány ítélt halálra két Bécsben élő magyart is – mindkettő Horváth János –, akik így a szabadságharc első vértanúi lettek. A Ság pusztán (ma Győrság) született Horváthot 1848. november 14-én, a Csornán született Horváth Jánost pedig december 7-én végezték ki Bécsben.

A csornai Horváth János 1802-ben született Horváth Pál gazda és Kocsis Erzsébet gyermekeként. Az egyházi anyakönyvbe május 13-án jegyezték be születését, keresztszülei Turi Pál gazda és Király Julianna voltak. A kisbirtok nem tarthatta el a családot, ezért előbb kitanulta a kovácsmesterséget, majd 1824. elején beállt a magyarországi kiegészítésű 48. gyalogezredbe. Érdekesség, hogy az 1839. és 1841. között katonáskodó Petőfi Sándor is ebben az alakulatban volt "zöldhajtókás, sárga pitykés közlegény”, sőt őrnagyként ebben a gyalogezredben szolgált a pákozdi csata vesztese, Jellačić is. Horváth János végül 23 év és 8 hónap szolgálat után 1847. október 11-én rokkantként szerelt le a császári királyi hadseregből.

Horváth a forradalom kitörése előtt egy nappal, 1848. október 5-én egy gabonakereskedő kocsisaként érkezett Bécsbe és a leopoldstadti (Bécs II. kerülete) Kaiserkrone nevű vendéglő istállójában húzta meg magát. Két nappal később, amikor azt hallotta, hogy a felkelők által elfoglalt fegyvertárnál (Arsenal) fegyvereket osztanak, ő maga is odament. Haditörvényszéki vallomása szerint „nem azzal a szándékkal, hogy uralkodóm ellen küzdjek, miután nyugdíjas rokkantként tőle kaptam a fizetésemet”, hanem azért, hogy ha hazatér Magyarországra, az így szerzett fegyverrel szarvasra vadásszon. Hamarosan szert tett lőszerre és egy hosszú török muskétára is, de későbbi vallomása szerint nem vett részt az eseményekben.