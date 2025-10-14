1 órája
Borrá vált a vér ebben a győri italkereskedésben – Bibliai csoda? Szinte!
A bor és a vér kapcsolatát több szálon is megénekelték az Ó- és Újszövetségben. Pici csavarral, de valami hasonló kapocs született egy győri italkereskedésben. Sok fotót hoztunk a különleges véradásról – kitalálják, mi volt a véradás utáni ajándék?
– Tavaly megfogadtuk, hogy rendszeresen szervezünk véradást. Egy évvel ezelőtt véradóbusz érkezett hozzánk, idén azonban itt, az üzletben fogadjuk a felajánlókat. Egyszerre hatan adhattak vért, folyamatosan érkeztek az emberek az erre a célra ideiglenesen átalakított helyiségünkbe – mutatott körbe a győri TherápPia italkereskedés tulajdonosa, Sztanity Szilárd büszkén az üzletében.
Mint mondta, előzetes regisztrációhoz kötötték a véradást, hogy folyamatosan, hosszabb várakozás nélkül haladjon a sor. Körülbelül hetven regisztráló vérét vették le a Vöröskereszt megyei szakemberei. Ez azt jelenti, hogy kétszáztíz bajba jutott emberen segítettek az esemény résztvevői.
Sztanity Szilárd kérésünkre kiszámolta: ha fejenként 4,5 deciliter vért adnak, akkor összesen 31,5 liter vér gyűlt össze az október 14-i különleges eseményen. Ez borba átszámítva 45 palacknak felel meg.
Minden résztvevőnek két palack bort és egy üveg ásványvizet adtunk ajándékba. Bízom benne, hogy legközelebb is szép számmal érkeznek a segíteni vágyók
– tette hozzá Sztanity Szilárd, utalva arra, hogy a TherápPiás véradásból hagyományt szeretnének teremteni.
Több helyszínen várják az önkéntes véradókat Győr-Moson-Sopronban
Az eseményen a Vöröskereszt megyei vezetője, Kun Szilvia is részt vett, aki nagyon örült a szervezőcsapat lelkesedésének. Mint mondta, minden csepp vér számít, és mindenkit arra buzdít, hogy ha van rá módja, adjon vért.
Borrá vált a vér ebben a győri italkereskedésbenFotók: Molcsányi Máté
