45 palack vér

1 órája

Borrá vált a vér ebben a győri italkereskedésben – Bibliai csoda? Szinte!

A bor és a vér kapcsolatát több szálon is megénekelték az Ó- és Újszövetségben. Pici csavarral, de valami hasonló kapocs született egy győri italkereskedésben. Sok fotót hoztunk a különleges véradásról – kitalálják, mi volt a véradás utáni ajándék?

Pardavi Mariann

– Tavaly megfogadtuk, hogy rendszeresen szervezünk véradást. Egy évvel ezelőtt véradóbusz érkezett hozzánk, idén azonban itt, az üzletben fogadjuk a felajánlókat. Egyszerre hatan adhattak vért, folyamatosan érkeztek az emberek az erre a célra ideiglenesen átalakított helyiségünkbe – mutatott körbe a győri TherápPia italkereskedés tulajdonosa, Sztanity Szilárd büszkén az üzletében.

véradás, győr, vöröskereszt, bor
Különleges véradás egy győri italkereskedésben.
Fotó: Molcsányi Máté

Mint mondta, előzetes regisztrációhoz kötötték a véradást, hogy folyamatosan, hosszabb várakozás nélkül haladjon a sor. Körülbelül hetven regisztráló vérét vették le a Vöröskereszt megyei szakemberei. Ez azt jelenti, hogy kétszáztíz bajba jutott emberen segítettek az esemény résztvevői.

Luczáné Szilágyi Szulamit Krisztina először, de nem utoljára adott vért. 
Fotó: Molcsányi Máté

Sztanity Szilárd kérésünkre kiszámolta: ha fejenként 4,5 deciliter vért adnak, akkor összesen 31,5 liter vér gyűlt össze az október 14-i különleges eseményen. Ez borba átszámítva 45 palacknak felel meg.

Minden résztvevőnek két palack bort és egy üveg ásványvizet adtunk ajándékba. Bízom benne, hogy legközelebb is szép számmal érkeznek a segíteni vágyók 

– tette hozzá Sztanity Szilárd, utalva arra, hogy a TherápPiás véradásból hagyományt szeretnének teremteni.

Az eseményen a Vöröskereszt megyei vezetője, Kun Szilvia is részt vett, aki nagyon örült a szervezőcsapat lelkesedésének. Mint mondta, minden csepp vér számít, és mindenkit arra buzdít, hogy ha van rá módja, adjon vért.

Borrá vált a vér ebben a győri italkereskedésben

Fotók: Molcsányi Máté

Kattintson a videóra és hallgassa meg egy korábbi podcastünket a véradás fontosságáról!


 

