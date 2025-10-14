Borrá vált a vér ebben a győri italkereskedésben – Bibliai csoda? Szinte!

– Tavaly megfogadtuk, hogy rendszeresen szervezünk véradást. Egy évvel ezelőtt véradóbusz érkezett hozzánk, idén azonban itt, az üzletben fogadjuk a felajánlókat. Egyszerre hatan adhattak vért, folyamatosan érkeztek az emberek az erre a célra ideiglenesen átalakított helyiségünkbe – mutatott körbe a győri TherápPia italkereskedés tulajdonosa, Sztanity Szilárd büszkén az üzletében.

Különleges véradás egy győri italkereskedésben.

Fotó: Molcsányi Máté

Mint mondta, előzetes regisztrációhoz kötötték a véradást, hogy folyamatosan, hosszabb várakozás nélkül haladjon a sor. Körülbelül hetven regisztráló vérét vették le a Vöröskereszt megyei szakemberei. Ez azt jelenti, hogy kétszáztíz bajba jutott emberen segítettek az esemény résztvevői.

Luczáné Szilágyi Szulamit Krisztina először, de nem utoljára adott vért.

Fotó: Molcsányi Máté

Sztanity Szilárd kérésünkre kiszámolta: ha fejenként 4,5 deciliter vért adnak, akkor összesen 31,5 liter vér gyűlt össze az október 14-i különleges eseményen. Ez borba átszámítva 45 palacknak felel meg.

Minden résztvevőnek két palack bort és egy üveg ásványvizet adtunk ajándékba. Bízom benne, hogy legközelebb is szép számmal érkeznek a segíteni vágyók

– tette hozzá Sztanity Szilárd, utalva arra, hogy a TherápPiás véradásból hagyományt szeretnének teremteni.