Figyelmeztet a MÁV

54 perce

Győri fővonal: a sorompók nem mindenhol működnek - fotók a hétvégi tűzről

Címkék#sorompó#győri vasútállomás#MÁV-Csoport#tűz#vasúti közlekedés

Újra javulhat az 1-es vasútvonal pontossága – írja a MÁV vezérigazgatója, Hegyi Zsolt facebook bejegyzésében. Vasárnap a győri vasútállomáson keletkezett elektromos tűz következtében mintegy 30 méteren 36 darab biztosítóberendezési és 6 darab távközlő optikai kábel égett el, semmisült meg. Mindez káoszt eredményezett a vasúti közlekedésben.

Kisalföld.hu

Ahogy az a vezérigazgató posztjában olvasható: vasárnap a győri vasútállomáson keletkezett elektromos tűz következtében mintegy 30 méteren 36 darab biztosítóberendezési és 6 darab távközlő optikai kábel égett el, semmisült meg. Mindez káoszt okozva a vasúti közlekedésben. Az eset óta késnek a vonatok. Az esemény jelentős kárt okozott, amely az elmúlt napokban kedvezőtlenül befolyásolta a térség vasúti közlekedését.

Vasúti közlekedés máv győr vonat késés tűz
Vasúti közlekedés: vasárnap a győri vasútállomáson keletkezett elektromos tűz következtében mintegy 30 méteren 36 darab biztosítóberendezési és 6 darab távközlő optikai kábel égett el.
Forrás: MÁV

Vasúti közlekedés fennakadásokkal

Hegyi Zsolt, a MÁV-Csoport vezérigazgatója posztjában azt írja: kollégáin vasárnap óta folyamatos, éjjel-nappali munkavégzéssel dolgoztak a hiba elhárításán, ennek eredményeként a biztosítóberendezések működése szerda estétől lényegesen javul, így a vonatok nagyobb sebességgel és sűrűbben közlekedhetnek, a késések pedig érezhetően csökkennek.

Nézze meg a MÁV közölt képeit a tűzesetről:

Vasúti közlekedés: a győri vasútállomáson keletkezett elektromos tűz

Fotók: Máv-Csoport/Hegyi Zsolt vezérigazgató/facebook

A tűzben több sorompó kábele is megrongálódott, javításuk még folyamatban, ezért a Győrszabadhegy térségében található vonalszakaszon a sorompók továbbra sem működnek. Kérjük a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal közelítsék meg az átjárókat!

Mint azt részletezi: köszönet illeti minden kollégánkat az emberfeletti munkáért, amellyel sikerült helyreállítani a tűz okozta károk jelentős részét, és köszönjük az utasok türelmét és megértését.

