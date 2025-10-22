Győri fővonal: a sorompók nem mindenhol működnek - fotók a hétvégi tűzről

Ahogy az a vezérigazgató posztjában olvasható: vasárnap a győri vasútállomáson keletkezett elektromos tűz következtében mintegy 30 méteren 36 darab biztosítóberendezési és 6 darab távközlő optikai kábel égett el, semmisült meg. Mindez káoszt okozva a vasúti közlekedésben. Az eset óta késnek a vonatok. Az esemény jelentős kárt okozott, amely az elmúlt napokban kedvezőtlenül befolyásolta a térség vasúti közlekedését.

Forrás: MÁV

Vasúti közlekedés fennakadásokkal

Hegyi Zsolt, a MÁV-Csoport vezérigazgatója posztjában azt írja: kollégáin vasárnap óta folyamatos, éjjel-nappali munkavégzéssel dolgoztak a hiba elhárításán, ennek eredményeként a biztosítóberendezések működése szerda estétől lényegesen javul, így a vonatok nagyobb sebességgel és sűrűbben közlekedhetnek, a késések pedig érezhetően csökkennek.

Nézze meg a MÁV közölt képeit a tűzesetről: