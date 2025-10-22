54 perce
Győri fővonal: a sorompók nem mindenhol működnek - fotók a hétvégi tűzről
Újra javulhat az 1-es vasútvonal pontossága – írja a MÁV vezérigazgatója, Hegyi Zsolt facebook bejegyzésében. Vasárnap a győri vasútállomáson keletkezett elektromos tűz következtében mintegy 30 méteren 36 darab biztosítóberendezési és 6 darab távközlő optikai kábel égett el, semmisült meg. Mindez káoszt eredményezett a vasúti közlekedésben.
Ahogy az a vezérigazgató posztjában olvasható: vasárnap a győri vasútállomáson keletkezett elektromos tűz következtében mintegy 30 méteren 36 darab biztosítóberendezési és 6 darab távközlő optikai kábel égett el, semmisült meg. Mindez káoszt okozva a vasúti közlekedésben. Az eset óta késnek a vonatok. Az esemény jelentős kárt okozott, amely az elmúlt napokban kedvezőtlenül befolyásolta a térség vasúti közlekedését.
Vasúti közlekedés fennakadásokkal
Hegyi Zsolt, a MÁV-Csoport vezérigazgatója posztjában azt írja: kollégáin vasárnap óta folyamatos, éjjel-nappali munkavégzéssel dolgoztak a hiba elhárításán, ennek eredményeként a biztosítóberendezések működése szerda estétől lényegesen javul, így a vonatok nagyobb sebességgel és sűrűbben közlekedhetnek, a késések pedig érezhetően csökkennek.
Nézze meg a MÁV közölt képeit a tűzesetről:
Vasúti közlekedés: a győri vasútállomáson keletkezett elektromos tűzFotók: Máv-Csoport/Hegyi Zsolt vezérigazgató/facebook
Még kedden sem állt helyre a rend, sokat késnek a vonatok a győri fővonalon - frissítve + fotók
A tűzben több sorompó kábele is megrongálódott, javításuk még folyamatban, ezért a Győrszabadhegy térségében található vonalszakaszon a sorompók továbbra sem működnek. Kérjük a közlekedőket, hogy fokozott óvatossággal közelítsék meg az átjárókat!
Káosz a győri vasútvonalon - Délután is késésben voltak a vonatok - fotók
Mint azt részletezi: köszönet illeti minden kollégánkat az emberfeletti munkáért, amellyel sikerült helyreállítani a tűz okozta károk jelentős részét, és köszönjük az utasok türelmét és megértését.