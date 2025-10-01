44 perce
Vasutasnap Sopronban: új fejezet a zöld-sárga vasútnál, 75 éve az utasokért - Képgaléria
A GYSEV Zrt. idén is központi és területi ünnepségeken köszönti munkatársait a Vasutasnap alkalmából. Szerdán Sopronban rendezték a cégcsoport központi ünnepségét, csütörtökön pedig négy további helyszínen, az ausztriai Neufelden, Szombathelyen, Celldömölkön és Sopronban rendeznek területi vasutasnapi ünnepségeket.
A soproni központi vasutasnapi ünnepségen részt vett Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára, valamint Mag. Gerald Klug, az osztrák minisztérium határon átnyúló vasúti ügyekért felelős miniszteri biztos is.
Vasutasnap Sopronban
Nagy Bálint államtitkár beszédében hangsúlyozta: a közösségi közlekedés az elmúlt években óriási átalakuláson ment keresztül. Az ország- és vármegyebérletek bevezetésével minden eddiginél egyszerűbb és kedvezőbb lett a vasúti utazás. Havonta egymillió bérlet talál gazdára, ami nemcsak a forgalom növekedését, hanem az utazási kedv erősödését is jelzi.
Vasutasnap: a GYSEV Zrt. központi ünnepsége SopronbanFotók: Rombai Péter
Az államtitkár hozzátette: a kormányzat a fejlesztéseket sem hanyagolta el, hiszen elindult az elmúlt harminc év legnagyobb mozdonykorszerűsítési programja, megújultak az InterCity-kocsik, valamint új szolgáltatások – például a késési biztosítás – teszik kényelmesebbé az utazást. Az elmúlt évtizedben több mint 1200 kilométer vasúti pálya újult meg Magyarországon. Ehhez illeszkedik a GYSEV folyamatos korszerűsítési programja: új motorvonatok, nagy teljesítményű mozdonyok és modern állomások szolgálják az utasokat.
Július 1-jével történelmi mérföldkőhöz érkezett a GYSEV, hiszen az eddigieken túl további 752 kilométernyi pálya került át üzemeltetésébe, így a hálózat hossza 1195 kilométerre nőtt, a munkatársak száma pedig meghaladja a 3600 főt. Dr. Mosóczi László, a GYSEV Zrt. elnöke kiemelte: a mostani vonalátvétel is jövőbe mutató projekt, hiszen a cél az, hogy az új vonalak is elérjék a GYSEV eddig megszokott, magas szolgáltatási színvonalát.
Kövesdi Szilárd vezérigazgató szavai szerint a 752 kilométeres hálózatbővítés komoly kihívás, de egyben hatalmas lehetőség is:
- Nem volt könnyű, de sikeresen lebonyolítottuk a vonalátadást-átvételt. Már most készülnek a fejlesztési tervek, hogy az új vonalhálózat a korábbival együtt, párhuzamosan váljon még korszerűbbé.
A társaság tehát 75 éve szolgálja a térséget, és a mostani fejlesztésekkel újabb korszak kezdődik a zöld-sárga vasút történetében. A modernizáció, a kormányzati támogatás és a vasutasok elhivatott munkája biztosítja, hogy a közösségi közlekedés a jövőben megbízható, kényelmes és versenyképes alternatíva maradjon az utazók számára.
A GYSEV Zrt. központi vasutasnapi ünnepségén a cégcsoport több munkatársa is kitüntetést kapott, közel hatvanan vehették át jutalmukat.
Díjazottak:
A GYSEV Zrt. szolgálatáért” kitüntetés arany fokozatban részesült: Bóna Sándor üzemirányítás vezető, Dallos Sándor kőműves Fodorné Simon Andrea menedzsmenttámogatási kiemelt szakértő, Frey Szilvia menedzserasszisztens, Grubits Csaba munkavédelmi szakértő, Horváth László művezető, Kubinszky Róbert mozdonyvezető, Németh Roland forgalmi vonalirányító, Radics Gyula pályamester
Elnöki dicséretet kapott: Bognár Miklós munkavezető, Dávid Béla üzembiztonsági kiemelt szakértő, Fegyveres Péter projektmenedzser, Ferenczi-Nagy Ágnes kontrolling vezető, Gárdos Zoltán informatikai kiemelt szakértő, Gerencsér László műszerész, Hajdu József technikus, Kiss Zoltán forgalmi szolgálattevő, Dr. Kovács Viktória vezető jogtanácsos, Kovács-Vass Imre állomástisztító, Lőke Balázs forgalmi koordinátor, Putz Zoltán ingatlangazdálkodási koordinátor, Tóth Anita közbeszerzési kiemelt szakértő, Varga Gyula személypénztáros, Vinkó Lajos rendelkező forgalmi szolgálattevő
Vezérigazgatói dicséretet érdemelt: Ambrus Imre mozdonyvezető, Balogh Tibor forgalomirányító, Baranyai Zsolt személyzeti osztály ügyintéző, Baumgartner Judit beszerzési kiemelt szakértő, Erdősi Ferenc forgalmi üzemmérnök, Horváth Csaba forgalmi szolgálattevő, Horváth Imre térfőnök, Horváth Péter forgalmi üzemmérnök, Juronics Tamás vezetőmérnök, Kaszás Zoltánné műszerész, Keszei Marietta ingatlangazdálkodási koordinátor, Kiss Ágnes HR Business Partner, Kopácsi Gergely szakaszmérnök, Dr. Korényi Sarolta jogtanácsos, Kurucz József vonali tolatásvezető, Martin Leeb biztonsnságtechnika szakterület vezető, helyettes üzemviteli vezető, Magyarné Fehér Szandra vezénylő, Peter Medlitsch pénzügyi igazgató, prokurista, Musztács József kiemelt műszerész, Németh Krisztina személypénztáros, Németh Sára vezető jegyvizsgáló, Ovádi Gergő vasúti járműszerelő, Papp Judit projektmenedzser, Pethő Péter mozdonyvezető, Polgár László vezetőmérnök, Rabi Zoltán gépészeti technológus, Radvánszky Réka technológiai mérnök, Spendel Márton technológiai mérnök, Szenoner Ágnes rendszerfejlesztő, Tarczi Ferenc pályamester, Telkes Krisztián művezető, Tóth Zoltán főrendelkező forgalmi szolgálattevő, Török Vince HR Business Partner és Zsarnay Attila, címzetes tűzoltó főtörzszászlós. Idén „Az év gyermekvasutasa” kitüntetést Stinner Bence kapta.