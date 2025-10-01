Vasutasnap Sopronban: új fejezet a zöld-sárga vasútnál, 75 éve az utasokért - Képgaléria

Az államtitkár hozzátette: a kormányzat a fejlesztéseket sem hanyagolta el, hiszen elindult az elmúlt harminc év legnagyobb mozdonykorszerűsítési programja, megújultak az InterCity-kocsik, valamint új szolgáltatások – például a késési biztosítás – teszik kényelmesebbé az utazást. Az elmúlt évtizedben több mint 1200 kilométer vasúti pálya újult meg Magyarországon. Ehhez illeszkedik a GYSEV folyamatos korszerűsítési programja: új motorvonatok, nagy teljesítményű mozdonyok és modern állomások szolgálják az utasokat.

Július 1-jével történelmi mérföldkőhöz érkezett a GYSEV, hiszen az eddigieken túl további 752 kilométernyi pálya került át üzemeltetésébe, így a hálózat hossza 1195 kilométerre nőtt, a munkatársak száma pedig meghaladja a 3600 főt. Dr. Mosóczi László, a GYSEV Zrt. elnöke kiemelte: a mostani vonalátvétel is jövőbe mutató projekt, hiszen a cél az, hogy az új vonalak is elérjék a GYSEV eddig megszokott, magas szolgáltatási színvonalát.

Kövesdi Szilárd vezérigazgató szavai szerint a 752 kilométeres hálózatbővítés komoly kihívás, de egyben hatalmas lehetőség is:

- Nem volt könnyű, de sikeresen lebonyolítottuk a vonalátadást-átvételt. Már most készülnek a fejlesztési tervek, hogy az új vonalhálózat a korábbival együtt, párhuzamosan váljon még korszerűbbé.