Vasútállomásokat fejlesztenek katonai használathoz Győr-Moson-Sopronban is

A projekt során 113 kitérőt korszerűsítenek úgy, hogy azok biztosítóberendezésbe legyenek kötve, összesen 21,5 kilométernyi új vágány épülne ki, továbbá két kilométernyi villamosítatlan pályán húznák ki a felső vezetéket – írja az IHO. Vasútállomások újulnak meg, mutatjuk a helyszíneket.

Vasútállomásokat fejlesztenek katonai használathoz: Két vármegyei állomás is a listán.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

az 1-es vonalon 37 váltó újul meg, 7,8 kilométer pálya és négyszáz méternyi felső vezeték épül ki 782 millió 138 ezer 565 forint költséggel;

a 20-ason huszonkét kitérő alakul át, 4,3 kilométernyi vágány jön létre, melyből nyolcszáz méter felett pályán húzzák ki a felső vezetéket 535 millió 695 ezer 486 forintért;

a 30-as, 40-es és 41-es vonalakon pedig összesen 54 kitérőt fejlesztenek tovább, 9,5 kilométernyi vágány épül ki, nyolcszáz méternyi felső vezetékkel, ez 680 millió 573 ezer 40 forintba kerül.

Vasútállomások Győr-Moson-Sopronból

Mint az az IHO weboldalán olvasható, az érintett helyszínek: