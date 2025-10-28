Közlekedési hálózatok
41 perce
Vasútállomásokat fejlesztenek katonai használathoz Győr-Moson-Sopronban is
Hamarosan öt, a transzeurópai közlekedési hálózat részét képző vasútvonal tizenegy állomását alakítják át úgy, hogy azon a polgári személy- és áruszállításon felül katonai felhasználásra is alkalmasak legyenek –írja weboldalán az IHO. Két vármegyei vasútállomás is található a listán.
A projekt során 113 kitérőt korszerűsítenek úgy, hogy azok biztosítóberendezésbe legyenek kötve, összesen 21,5 kilométernyi új vágány épülne ki, továbbá két kilométernyi villamosítatlan pályán húznák ki a felső vezetéket – írja az IHO. Vasútállomások újulnak meg, mutatjuk a helyszíneket.
- az 1-es vonalon 37 váltó újul meg, 7,8 kilométer pálya és négyszáz méternyi felső vezeték épül ki 782 millió 138 ezer 565 forint költséggel;
- a 20-ason huszonkét kitérő alakul át, 4,3 kilométernyi vágány jön létre, melyből nyolcszáz méter felett pályán húzzák ki a felső vezetéket 535 millió 695 ezer 486 forintért;
- a 30-as, 40-es és 41-es vonalakon pedig összesen 54 kitérőt fejlesztenek tovább, 9,5 kilométernyi vágány épül ki, nyolcszáz méternyi felső vezetékkel, ez 680 millió 573 ezer 40 forintba kerül.
Vasútállomások Győr-Moson-Sopronból
Mint az az IHO weboldalán olvasható, az érintett helyszínek:
- az 1-es számú Hegyeshalom–Győr–Budapest vonalon Hegyeshalomnál, Nagyszentjánosnál, Komáromnál és Almásfüzitőnél;
- a 20-as Székesfehérvár–Veszprém–Boba–Szombathely vonalon Bobán, Hajmáskéren és Várpalotán;
- a 30-as Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa–Murakeresztúr vonalon a határállomás Murakeresztúron;
- a 40-es Budapest–Pusztaszabolcs–Dombóvár–Pécs vonalon Sárbogárdon és Dombóváron;
- a 41-es Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes vonalon pedig Kiskorpád a kijelölt állomás.
Mint azt részletezik a vasúti infrastruktúra ezen felül a személyszállítás terén előírt uniós feltételeknek is meg fog felelni: akadálymentességet szolgáló peronmagasság, korszerű vizuális és hangos utastájékoztatás létesül, szükség szerint megújulnak az állomási előterek, P+R és B+R létesítmények jönnek létre, és a megfelelő zajvédelmet is kiépítik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre