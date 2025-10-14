A motorvonatokba csak belépni kell, korszerűsítették a kapuvári vasútállomást

Komfortosabb és kényelmesebb lett a vasúti közlekedés Kapuváron, miután a GYSEV Zrt. új szigetperont épített a vasútállomáson. A magasperonnak köszönhetően könnyebb a vonatokra a fel és leszállás, egyszerűbb a babakocsikkal vagy kerekesszékkel közlekedés. A vasúttársaság év eleje óta végezte az átépítési munkálatokat, amelyek során átalakult a pályaudvar vágányhálózata és új átjáró is készült a szigetperonhoz. A kapuváriak, az utazók nevében Horváth László polgármester "vette át" a fejlesztés a vasútállomás keddi avatóünnepségén.

Ünnepélyesen is átadták az utazóközönségnek a vasútállomás épületét. Biztonságosabb lett a közlekedés a pályaudvaron. Fotó: Cs. K. A.

Átadták a felújított vasútállomást

Horváth László arról beszélt köszöntőjében, hogy folyamatosan épül és szépül a kapuvári vasútállomás, néhány éve teljesen megújult az egész épület. A polgármester kitért saját, kedvező utazási tapasztalataira is.

– Amikor például a késéssel kapcsolatos panaszokat hallgatom, mindig csodálkozom, mert velem ritkán fordul ez elő utazásaim során. Az elmúlt félévben, amióta lehetőség van a jegyár visszatérítésre, mindössze egyszer voltam erre jogosult. Nagy öröm, hogy a vasút közlekedés városunkban megújulhatott és ezek a fejlesztések mind az utazás komfortfokozatát növeli. A város nevében köszönöm a fejlesztést-fogalmazott Horváth László.

Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban sok változás történt a kapuvári állomáson. 2021-ben az állomás épületét újították fel, okos várótermet kialakítva, illetve átadták az új parkolót.

– Akkor megígértük, hogy nem hagyjuk abba és folytatjuk a munkákat a vágányhálózattal. Az ígéretet betartottuk és átadhatjuk a következő beruházást. 1876. januárjában indult meg a vonatközlekedés az eredeti Győr-Sopron-Ebenfurt vonalon. Százötven évvel ezelőtt történt mindezt és Kapuvár megérdemli, ezt az évfordulót Kapuvár egy felújított állomással ünnepelhesse. A GYSEV Zrt. százötven éve szolgálja a polgárokat és odafigyelünk arra, hogy milyen körülmények között szolgáljuk ki az utazóközönséget. A mostani újítással egy jóval biztonságosabb és komfortosabb utasközlekedést tettünk lehetővé. Fontos az is, hogy nagyon jó minőségű járművek közlekednek, legnagyobb részt Flirt motorvonatok. Az ötvenöt centiméteres peronon kényelmesen tudnak utasaink az alacsonypadlós vonatról leszállni és beszállni. IC vonatunk még nem alacsonypadlós, de ha minden a tervek szerint alakul, akkor két év múlva azt is le tudjuk cserélni. Az elvégzett munka minőségi, remélem, hogy a kapuvári és a környékbeli utasok kényelmét hosszú ideig szolgálhatja-vázolta Kövesdi Szilárd.