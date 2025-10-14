52 perce
A motorvonatokba csak belépni kell, korszerűsítették a kapuvári vasútállomást
Magasperont építettek a kapuvári vasútállomáson, amivel biztonságosabb lett az utasközlekedés. A motorvonatokba például csak belépni kell ezután. A vasútállomást évek óta fejleszti a GYSEV Zrt.
Komfortosabb és kényelmesebb lett a vasúti közlekedés Kapuváron, miután a GYSEV Zrt. új szigetperont épített a vasútállomáson. A magasperonnak köszönhetően könnyebb a vonatokra a fel és leszállás, egyszerűbb a babakocsikkal vagy kerekesszékkel közlekedés. A vasúttársaság év eleje óta végezte az átépítési munkálatokat, amelyek során átalakult a pályaudvar vágányhálózata és új átjáró is készült a szigetperonhoz. A kapuváriak, az utazók nevében Horváth László polgármester "vette át" a fejlesztés a vasútállomás keddi avatóünnepségén.
Átadták a felújított vasútállomást
Horváth László arról beszélt köszöntőjében, hogy folyamatosan épül és szépül a kapuvári vasútállomás, néhány éve teljesen megújult az egész épület. A polgármester kitért saját, kedvező utazási tapasztalataira is.
– Amikor például a késéssel kapcsolatos panaszokat hallgatom, mindig csodálkozom, mert velem ritkán fordul ez elő utazásaim során. Az elmúlt félévben, amióta lehetőség van a jegyár visszatérítésre, mindössze egyszer voltam erre jogosult. Nagy öröm, hogy a vasút közlekedés városunkban megújulhatott és ezek a fejlesztések mind az utazás komfortfokozatát növeli. A város nevében köszönöm a fejlesztést-fogalmazott Horváth László.
Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban sok változás történt a kapuvári állomáson. 2021-ben az állomás épületét újították fel, okos várótermet kialakítva, illetve átadták az új parkolót.
– Akkor megígértük, hogy nem hagyjuk abba és folytatjuk a munkákat a vágányhálózattal. Az ígéretet betartottuk és átadhatjuk a következő beruházást. 1876. januárjában indult meg a vonatközlekedés az eredeti Győr-Sopron-Ebenfurt vonalon. Százötven évvel ezelőtt történt mindezt és Kapuvár megérdemli, ezt az évfordulót Kapuvár egy felújított állomással ünnepelhesse. A GYSEV Zrt. százötven éve szolgálja a polgárokat és odafigyelünk arra, hogy milyen körülmények között szolgáljuk ki az utazóközönséget. A mostani újítással egy jóval biztonságosabb és komfortosabb utasközlekedést tettünk lehetővé. Fontos az is, hogy nagyon jó minőségű járművek közlekednek, legnagyobb részt Flirt motorvonatok. Az ötvenöt centiméteres peronon kényelmesen tudnak utasaink az alacsonypadlós vonatról leszállni és beszállni. IC vonatunk még nem alacsonypadlós, de ha minden a tervek szerint alakul, akkor két év múlva azt is le tudjuk cserélni. Az elvégzett munka minőségi, remélem, hogy a kapuvári és a környékbeli utasok kényelmét hosszú ideig szolgálhatja-vázolta Kövesdi Szilárd.
A motorvonatokba csak belépni kell, korszerűsítették a kapuvári vasútállomástFotók: Cs. Kovács Attila
A kapuvári beruházás első ütemben a vágányhálózat átalakítását végezték el: az állomásépülethez legközelebb eső egyes vágányt részben megszüntették, helyére került a kettes vágány. Így jelenleg az állomás felől közlekedő utasoknak csak egy vágányon keresztül kell átmenniük, hogy a peronra jussanak. A kettes és hármas vágányok közé az állomásépülettől Győr irányába 215 méter hosszú, 55 centiméter magasságú szigetperon épült. Ez a magasság azt jelenti, hogy az alacsonypadlós járművekbe csak be kell lépni az utasoknak, lényegében nincs szintkülönbség a peron és a vasúti jármű padlója között. Az új szigetperont október 1-től már használhatja az utazóközönség.
Az új magasperonon esőbeálló és különböző peronbútorok kaptak helyet, növelve az utazóközönség kényelmét. A burkolat kialakítása, felületminősége és színe megfelel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségének biztosításáról rendelkező jogszabályoknak. Az átépítés érdekessége, hogy a GYSEV Zrt. folyamatos vonatforgalom mellett végezte el a munkálatokat. Májustól szeptemberig egy ideiglenes peront használhattak az utasok. Szeptemberben végezték el a felsővezeték átalakítási munkáit, valamint a biztosítóberendezés és az állomási távvezérlés átalakítását.
A GYSEV Zrt. a
- vasúti pálya átalakítás, a
- magasperon építés, a
- felsővezetéki átalakítás és a
- térvilágítási feladatok kivitelezését saját erőforrásokkal végezte. Külső kivitelezőket vett igénybe a vasúttársaság a térburkolatok, az életvédelmi kerítés, a peronkorlát, a biztosítóberendezési átalakítás, átalakításának kivitelezéséhez. Az állomáson a szigetperonhoz vezető új, szintbeni gyalogos átjáró épült. Ennek két oldalán braille írással készült információs táblákat helyeztek el.
A megújult kapuvári állomáson két kamera figyeli a vasúti forgalmat, ezekkel az állomás melletti vasúti átjáró megfigyelése is biztosított. Érdekesség, hogy a peronra úgynevezett SOS-oszlopot is telepítettek. Ennek használatával szükség esetén segítséget kérhetnek az utasok a kapuvári állomást távvezérlő csornai forgalomirányítóktól.
Elkészült az új szigetperon és átépítették a vágányhálózatot KapuváronFotók: GYSEV Zrt.