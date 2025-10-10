Borsi Róbert: Vádaskodás helyett az épületek megmentésén dolgozzunk!

- Pintér Bence 2022 szeptember 5-én készült értékbecslésre hivatkozik, ami gyakorlatilag a cég értékelésére vonatkozott. Azt állítja, hogy a Schäffer-ház és a Vaskakas Taverna 288 millió forintot ért az értékbecslés szerint. Viszont számos megállapítást és tényt eltitkolt a nyilvánosság elől, ami nagyban befolyásolja azt a hitelességet, amit megosztott a nyilvánossággal. Az anyagban is szerepel, hogy szükségessé vált további értékbecslés. Készült további két értékelés: az egyik 2022. szeptember 15-én, amely 688 millió forintos ingatlanértéket állapított meg. A másik pedig egy nappal később született, 704 millió forint értékben. A két ingatlanbecselést követően született meg az egységesen kialkudott vételár, 700 millió forint - vezette le Borsi Róbert.

Vaskakas Taverna épülete jelenleg. Fotó: Csapó Balázs

Több értékbecslés is készült a Vaskakas Taverna kapcsán

A kulturális tanácsnok szerint a másik érdekessége a történetnek, hogy a polgármester úr fiókjában egy további értékbecslés is lapul. Ez 2021 szeptemberében született, amelynek megrendelője a polgármesteri hivatal volt és 706 millióra becsülte fel a Schäffer-ház és a Vaskakas Taverna épületegyüttest. - Az a szakvélemény, amelyre Pintér Bence hivatkozik, egyértelműen kimondja, hogy a korábbi dokumentumok alapján nem lehet megállapítani az ingatlan értékét, ezért volt szükség több értékbecslésre -szögezte le, majd idézett a bízottsági ülés hatázatából.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR_SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. általi társasági részesedés megszerzésére” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és azt a Közgyűlés elé terjeszti.

Pintér Bence szeptemberben tartott sajtótájékoztatót a hányattatott sorsú épületről. Fotó: Csapó Balázs

A győri ingatlanárak jelentős megugrása

Az előterjesztés a 2022. december 20-i közgyűlés anyagai között elérhető, ott már nyilvános ülésen tárgyalták az ügyet. A közgyűlés pedig ez alapján felhatalmazta a Győr-Szol Zrt-t, ha adottak a feltételek, a megvásárolhatja a céget, illetve ezen keresztül az ingatlant. - Mi annyit tettünk, hogy ezt a döntést az közgyűlés elé terjesztettük - mondta el Borsi Róbert, majd egy statisztikai adattal is rámutatott álláspontjára.