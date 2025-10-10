49 perce
Borsi Róbert: Vádaskodás helyett az épületek megmentésén dolgozzunk!
Borsi Róbert kulturális tanácsnok sajtótájékoztatót tartott pénteken délelőtt a Fidesz frakcióirodában. A téma a Schäffer-ház és a Vaskakas Taverna épületegyüttesének helyzete volt. Pintér Bence polgármester feljelentésére nyomozás indult. Borsi Róbert szerint viszont az ügy valódi jelentőségét kell megvizsgálni és nem politikai lejárató kampányt űzni a közösségi oldalakon.
- Pintér Bence 2022 szeptember 5-én készült értékbecslésre hivatkozik, ami gyakorlatilag a cég értékelésére vonatkozott. Azt állítja, hogy a Schäffer-ház és a Vaskakas Taverna 288 millió forintot ért az értékbecslés szerint. Viszont számos megállapítást és tényt eltitkolt a nyilvánosság elől, ami nagyban befolyásolja azt a hitelességet, amit megosztott a nyilvánossággal. Az anyagban is szerepel, hogy szükségessé vált további értékbecslés. Készült további két értékelés: az egyik 2022. szeptember 15-én, amely 688 millió forintos ingatlanértéket állapított meg. A másik pedig egy nappal később született, 704 millió forint értékben. A két ingatlanbecselést követően született meg az egységesen kialkudott vételár, 700 millió forint - vezette le Borsi Róbert.
Több értékbecslés is készült a Vaskakas Taverna kapcsán
A kulturális tanácsnok szerint a másik érdekessége a történetnek, hogy a polgármester úr fiókjában egy további értékbecslés is lapul. Ez 2021 szeptemberében született, amelynek megrendelője a polgármesteri hivatal volt és 706 millióra becsülte fel a Schäffer-ház és a Vaskakas Taverna épületegyüttest. - Az a szakvélemény, amelyre Pintér Bence hivatkozik, egyértelműen kimondja, hogy a korábbi dokumentumok alapján nem lehet megállapítani az ingatlan értékét, ezért volt szükség több értékbecslésre -szögezte le, majd idézett a bízottsági ülés hatázatából.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a „Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR_SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. általi társasági részesedés megszerzésére” című előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, és azt a Közgyűlés elé terjeszti.
A győri ingatlanárak jelentős megugrása
Az előterjesztés a 2022. december 20-i közgyűlés anyagai között elérhető, ott már nyilvános ülésen tárgyalták az ügyet. A közgyűlés pedig ez alapján felhatalmazta a Győr-Szol Zrt-t, ha adottak a feltételek, a megvásárolhatja a céget, illetve ezen keresztül az ingatlant. - Mi annyit tettünk, hogy ezt a döntést az közgyűlés elé terjesztettük - mondta el Borsi Róbert, majd egy statisztikai adattal is rámutatott álláspontjára.
- Az Ingatlannet adatai szerint egy átlagos ingatlan nominál négyzetméter ára 2007. júniusában Győrben 256.717 Ft volt.
- Ugyanez 2022. decemberében 889.388 Ft volt. Ez közel 3,5x-es változást jelent.
A kulturális tanácsnok kiemelte azt is, hogy nem szabad ugyanakkor elfeledkeznünk arról sem, hogy a város egyik ikonikus épületéről, emellett a győri vár egy részletéről beszélünk. - A cél akkor is az volt és most is az, hogy mielőbb meg tudjuk menteni és fel tudjuk újítani az épületet, valamint olyan funkciót kapjon amely a közérdeket szolgálja - hangsúlyozta.
Támogatás kell az épületfelújításhoz
A Fidesz frakció ügyvédekkel vizsgálja azt is, hogy Pintér Bence esetében fent állhat-e a hatóság tudatos megtévesztésének gyanúja.
Zárásként Borsi Róbert rávilágított arra is, hogy a hadakozás nem viszi előre az épület megmentését. - Fekete Dávid miniszteri biztosként rengeteg fejlesztési forráshoz és a várost elősegítő projektben tud előrelépést elérni. Ha a város kap egy segítő kezet a kormánytól, akkor nem lemondatni kellene, hanem együtt kellene működni Győr fejlődésének érdekében.
A sajtótájékoztatón elhangzott: A kormánynak van egy 700 milliárd forintos fejlesztési javaslata Győr tekintetében. 2007-ben az akkori testület azért értékesítette a szóban forgó épületet, mert konkrét ígéretek voltak a felújításra. Azonban a vállalások nem teljesültek. Majd tulajdonost cserélve, 2022-ben került a város tulajdonába, azzal a céllal, hogy megmentik. A város költségvetéséből egyedül, támogatás nélkül nem tud megvalósulni a Schäffer-ház és a Vaskakas Taverna felújítása.