Őszi vásár
50 perce
Vásár Sopronnémetiben, húsok, gyümölcsök, zöldségek
Vásárt rendeznek Sopronnémetiben, a polgármesteri hivatal udvarán.
Vásárt rendeznek a sopronnémeti polgármesteri hivatal udvarán október 11-én, szombaton, délután két órától három óráig. Az érdeklődők húsáruk, füstölt áruk, méz, savanyúság, zöldségek, sütemények között válogathatnak és almavásár is lesz.
